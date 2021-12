Der neue Besitzer von "Der Grieche" in der Barnabitengasse 5 zeigt, wie gehoben hellenisches Essen sein kann.

WIEN/MARIAHILF. Fast 50 Jahre lang servierte "Der Grieche" in der Barnabitengasse 5 typisch griechische Gerichte, bevor er 2012 zusperren musste. Seitdem stand das Lokal leer – bis zu diesem Sommer. Denn am 4. Juni eröffnete hier das neue Lokal "Der Grieche – Hellenic Fine Dining". Wie der Name bereits verrät, gibt es auch hier griechische Speisen, jedoch auf einem höheren Niveau.

"Das, was wir hier machen, gibt es sonst nirgendwo", zeigt sich der Geschäftsführer Vasileios Salamanopoulos überzeugt. "Wir bieten unseren Gästen ein Fine-Dining-Erlebnis mit traditionellen griechischen Gerichten, die wir modern und kreativ zubereiten."

Seit dem Sommer hat in der Barnabitengasse 5 ein neues griechisches Lokal eröffnet. Ihr Fokus: Fine Dining mit traditionellen Gerichten aus allen Ecken Griechenlands.

Küche aus allen Landesecken

Dabei liegt ihr Fokus nicht auf dem Essen und den Getränken, die in Österreich als "typisch griechisch" gelten, sondern auf die tatsächlich traditionellen Speisen des Landes, die seit Jahrhunderten überliefert sind. "99 Prozent der Österreicher wollen bei uns Moussaka und ähnliches essen. Wir haben aber viel mehr zu bieten", sagt Salamanopoulos.

Ein Blick auf die Speisekarte zeigt das: Es gibt unter anderem marinierten Seebarsch mit Zitrusfrüchten und rotem Florinis-Paprika, frische Krabben aus Pieria mit Karfiolpüree und Sauerapfel sowie Bällchen aus unterschiedlichen Käsesorten und Tomatenmarmelade. Ihre Zutaten bekommen sie frisch aus der Heimat geliefert. Dabei achten der Chefkoch Thomas Papas und sein Team darauf, dass sie Speisen aus allen Ecken Griechenlands im Angebot inkludieren.

Während der Pandemie konzipiert und gegründet, hat das neue Restaurant gelernt, sich an die Krise anzupassen. "Wir planen nur für heute und morgen. Darüber hinaus machen wir derzeit keine Pläne", scherzt der Geschäftsführer.

