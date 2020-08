"Muss ich denn hier eine Maske tragen?" - diese Frage wird dem Zauberer Gregory in seinem Zauberfachgeschäft Trickbox momentan häufig gestellt. Ist es einerseits nicht immer jeden ganz klar, wo aktuell welche Maßnahme gilt, liegt es andererseits auch an Gregory selbst, der automatisch seine Gesichtsschild aufsetzt sobald ein Kunde den Laden betritt. Und das unabhängig davon, ober er gerade offiziell müsste oder nicht!

Zauberei ist eine ganz besondere Kunstform. Sie wirkt vor allem live. Und viele Kunststücke sind darauf aufgebaut, dass die Zuseher nahe dran stehen, Dinge in die Hand nehmen um sie zu kennzeichnen, drauf aufzupassen,... oder was auch immer. In Zeiten wo Abstand halten oberstes Gebot ist somit eine Schwierige Situation für diese Kunstform.

Gregory hat früh begonnen, seine Programm für Kinder und Erwachsene zu überarbeiten, dass diese so sicher wie möglich weiterhin gezeigt werden können. Hierzu gehört es, dass manche Kunststücke auch mal durch andere ersetzt werden. Im Zauberladen ist das ganze allerdings etwas schwieriger. Eine Besonderheit dieses Geschäftes, weshalb Kunden auch regelmäßig von weit her extra hier hinfahren, ist die Live-Vorführung von vielen Tricks. Hier selbstverständlich von denen, für die sich die Kundschaft interessiert. Da viele Zauberkollegen, die sonst ihre Utensilien in der Trickbox kaufen, momentan keine oder einfach viel weniger Auftritte haben gab es hier aber leider bereits einen mehr als spürbaren Umsatzrückgang. Auch zauberbegeisterte Touristen, die jedes Jahr nach in kommen, da die Stadt eine wichtige Rolle in der Geschichte der Zauberei spielt, scheinen diesen Sommer großteils aus zubleiben. Deswegen war es umso wichtiger ein Konzept zu erstellen, mit dem sich die Kunden, die noch kommen auch sicher fühlen können.

Dazu gehört wie gesagt das Gesichtsschild, das von Gregory nun immer bei Kundschaft getragen wird. Es ist zwar nicht immer offiziell notwendig, dass Kunden einen MNS im Geschäft tragen müssen, vor allem aber wenn sich mehr als einer im Lokal aufhalten wird dies empfohlen. Vorführtricks und Arbeitsfläche werden zudem regelmäßig gereinigt und auch eine Flasche mit Händedesinfektionsmittel steht für die Kunden beim Vorführpult bereit.

Auch für die 2019 gegründete Zauberakademie soll es in Kürze neue Konzepte geben, damit auch im Herbst wieder Kurse stattfinden können. Erste Erfahrungen konnte Gregory hier bereits bei seinen Sommercamps und bei VHS-Zauber-Schnupperkursen sammeln. Erfahrungswerte, die nun direkt in der Herbstkurse der Akademie einfließen werden.

Auch wann es so manche Kunststücke im Zauberladen gibt, mit denen man den Eindruck erweckt in die Zukunft schauen zu können, weiß leider auch Gregory leider nicht wie die Welt im Herbst, oder auch in den Monaten danach aussehen wird. Natürlich wird alles Notwendige in die Wege geleitet werden damit das seit über 32 Jahre bestehende Traditionsunternehmen auch weiterhin existieren kann. Besteht einerseits selbstverständlich die Möglichkeit den Internet-Versand auszubauen, kann dies das Live Erlebnis eines lebendigen Geschäfts wie der Trickbox nicht ersetzen. So bleibt nur zu hoffen, dass die Türe auch weiterhin geöffnet bleiben kann um viele zauberbegeisterte Kunden zu empfangen und sie direkt vor Ort verblüffen, begeistern und beraten zu können.

Gregory freut sich auf alle Fälle, dass es momentan weitergehen kann un erwartet sie mit Schild, frisch desinfizierten Zauberstab und natürlich jeder Menge Zaubertricks!