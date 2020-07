Sänger James Cottriall meldet sich mit neuem Song, neuer Freundin und einer Tour aus der Coronapause zurück.

WIEN. Zehn Jahre ist es bereits her, dass sich der gebürtige Engländer James Cottriall mit seinem Superhit "Unbreakable" in die Herzen der Österreicher sang. Zu diesem Anlass war im Frühjahr 2020 eine große Tour geplant gewesen, die aber wegen des Coronavirus ins Wasser fiel. Den Lockdown nutzte der 34-Jährige allerdings, um sich um sein Privatleben zu kümmern. Seit wenigen Wochen ist er mit Jessi Garrison liiert, einer 23-jährigen Psychotherapeutin. Sie stammt ebenfalls aus Stratford-upon-Avon in England, wo neben William Shakespeare auch James Cottriall aufgewachsen ist. "Wir kennen uns eigentlich schon seit 15 Jahren. Über Weihnachten hat es erstmals gefunkt", erzählt der Musiker. "Die Zeit des Lockdowns haben wir in Bournemouth am Meer verbracht und uns dabei näher kennengelernt", so der Künstler im bz-Talk.

Neue Single als Danke

Seit wenigen Tagen ist Cottrialls neue Single "New Life" auf dem Markt. Die Inspiration dazu war, Danke zu sagen. Danke an all jene, die während des Lockdowns Großartiges geleistet haben. "Das Video haben wir auf dem Dach einer Riesenrad-Kabine im Prater gedreht. Mulmig war mir dabei aber nicht, denn ich habe auch schon Bungee-Jumping gemacht", so der Sänger.

Zu hören gibt es das neue Werk am 4. August um 19 Uhr im Rahmen eines Ö3-Konzerts auf der Summerstage (9., Rossauer Lände). Ab 27. August geht es dann endlich auf große Österreich-Tournee mit Konzerten von Vorarlberg bis Wien. Sein Heimspiel gibt der Sänger am 24. Oktober um 20 Uhr im Schutzhaus Zukunft im 15. Bezirk.

Sein Leben wird der Brite auch weiterhin in der Bundeshauptstadt verbringen. "Ich mag die Stadt und die Menschen. Ich fühle mich im 8. Bezirk so richtig wohl und will hier nie wieder weg", so Cottriall.

Zur Person:

James Cottriall (34) ist ein aus England stammender Sänger, der seit 2006 in Wien lebt. Nach seinem Sieg bei der Castingshow "The Voice" gelangen ihm mit "Unbreakable", "So Nice" und "By Your Side" gleich mehrere Charthits. Alle Termine: www.jamescottriall.com