In der Josefstadt wurde die Polizei auf einen Fall von Gewalt in der Privatsphäre aufmerksam, weil ein Ehepaar auf der Straße stritt. Offenbar hatte die Frau den Mann vor kurzem verlassen und dieser hatte sie daraufhin attackiert, verfolgt und ihr mit dem Tod gedroht.

WIEN/JOSEFSTADT. Am Dienstag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt in den frühen Morgenstunden wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar auf der Alserstraße alarmiert. Eine 22-Jährige gab an, dass sie ihren 22-jährigen Mann vor kurzem verlassen hätte. Daraufhin soll der Tatverdächtige sie vor einigen Tagen im Zuge eines Streits bewusstlos gewürgt haben.

Mit dem Umbringen bedroht

Kurz vor dem Notruf soll der 22-jährige Österreicher die Frau mit dem Auto verfolgt und dabei mit seinem Fahrzeug ihr Fahrzeug touchiert haben. In Gegenwart der Polizisten bedrohte der Mann die Frau mit dem Umbringen, woraufhin er festgenommen wurde.

Im Fahrzeug des Tatverdächtigen stellten die Beamten zwei Böller der Kategorie F3 sicher, welche nur mit behördlicher Bewilligung besessen werden dürfen. Außerdem fanden die Polizisten einen Schlagring bei dem 22-Jährigen. Dabei handelt es sich um eine verbotene Waffe. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

