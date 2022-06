Junge Musikerinnen und Musiker können im Rahmen des International Youth Music Festival in Wien ihr Können unter Beweis stellen. Doch der Krieg in der Ukraine hinterlässt auch hier einen bitteren Beigeschmack.

WIEN. Es waren zwei bange Jahre für das Summa Cum Laude International Youth Music Festival - denn dem Musikfestival wurde von Corona die Bühne gestohlen. Nun aber ist es wieder so weit: Von Freitag, 1. Juli, bis Dienstag, 5. Juli, werden der Wiener Musikverein, das MuTh, der Stephansdom und viele andere Locations zur Begegnungsstätte für internationale Jugendorchester und -chöre.

Jugendliche Musikerinnen und Musiker aus aller Welt haben dann bei Youth Music Festival die Chance ihr Können zu beweisen. Das Festival will dabei Brücken bauen zwischen den Musikern, den Ensembles aber auch zum Publikum - „building bridges“ steht daher auch sprichwörtlich auf den Fahnen des Festivals. Zum diesjährigen Festival reisen Ensembles aus Bulgarien, Deutschland, Israel, Italien, der Schweiz, Spanien und Südafrika an.

"Musik in die Welt bringen"

Die Freude ist allerdings nicht ungetrübt. Beim letzten Festival hatte der Kinderchor Shchedryk aus der Ukraine den ersten Platz in seiner Kategorie geholt, mit Auszeichnung. Dieses Jahr hätte Shchedryk seinen 50. Geburtstag gefeiert, der Ausbruch des Krieges verhinderte die Feiern.

Einige Versuche des künstlerischen Leiters des Festivals, Saul Zaks, den Kindern eine Ausreise zu ermöglichen schlugen fehl. „Zu schwierig“, so der Kommentar aus Kiew. Jedoch trat der Chor mit einer Bitte an Saul Zaks: „Wenn wir schon nicht unseren Geburtstag feiern können, so hilf uns bitte, unsere Musik in die Welt zu bringen.“

Unterstützung für die Ukraine

Dieser Bitte ist der künstlerische Leiter des Festivals nachgekommen: Das Anliegen des ukrainischen Chors wird auch in den Höhepunkt des SCL-Festivals in Wien einfließen. Beim Gala Winner’s Concert des Festivals präsentieren sich traditionell die Gewinner des musikalischen Wettbewerbs. Alle zusammen werden dieses Jahr auch ein Lied des ukrainischen Chors singen und Krystyna Svyshch, eine von Shchedryks Sängerinnen, die beim Festival 2019 in Wien war, wird sie dabei unterstützen.

Der Shchedryk Chor kann aufgrund des Krieges in der Ukraine in diesem Jahr nicht teilnehmen.

Das Gala Winner’s Concert findet am 5. Juli um 15 Uhr im Wiener Musikverein statt. Zehn Prozent des Ticketerlöses dieses Konzertes werden an die Caritas Ukrainehilfe gespendet.

Während des fünftägigen Festivals wird es in Wien darüber hinaus zahlreiche weitere Auftritte der jungen Musiker geben, neben dem Musikverein präsentieren sich die Ensembles auch im MuTh und im Lorely-Saal. Eine Übersicht über die einzelnen Ensembles und die Konzerte liefert die Homepage des Festivals.

