In Kooperation mit dem Bildungsverlag Jungösterreich bietet die bz wöchentlich spannende Leserätsel. Auch digital.



WIEN. Der Rechnungshof stellte der Leseförderung an den Volksschulen und Neuen Mittelschulen ein schlechtes Zeugnis aus. Bis zu 25 Prozent der Jugendlichen haben massive Leseprobleme. Die bz will etwas dagegen tun und startet gemeinsam mit dem Bildungsverlag Jungösterreich die Aktion "Lesen macht Spaß".

Die Welt der Buchstaben eröffnet sich in der 1. Klasse Volksschule. Und was zunächst schwierig schien – die Buchstaben erkennen und sie sogar zu Wörtern zusammenzufügen – klappt schon bald wie am Schnürchen.

Lesespaß für die 1. Klasse Volksschule



Weil wir die Freude am Lesen lernen unterstützen wollen gibt es hier Rätselseiten für die 1. Schulstufe, die man gratis downloaden kann – einfach auf die Vorschau klicken und man gelangt zum PDF. Viel Spaß!

"Lesen macht Spaß"-Seite vom 10.3.2021



"Lesen macht Spaß"-Seite vom 10.2.2021