Schon in der Nacht auf Freitag soll es soweit sein: Das Protestcamp der Stadtstraßen-Besetzer soll nach Monaten geräumt werden. Die Aktivistinnen und Aktivisten bereiten sich darauf vor und betonen gegenüber der BezirksZeitung: Der Protest geht weiter!



WIEN/DONAUSTADT. Weiter Aufregung um die Stadtstraße in der Donaustadt: Am Sonntag, 23. Jänner, saßen die Stadtstraßen-Besetzer und Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) erstmals seit langer Zeit an einem Tisch gegenüber. Am Ende konnte aus dem Dialog nichts Konkretes hervorgehen - die Verhandlungen blieben ohne Erfolg.

Das Innere des Protestcamps wird bei einer möglichen Räumung gut gefüllt sein.

Foto: Kautzky

hochgeladen von Mathias Kautzky

So deutete sich schon eine weitere Verschärfung des Konfliktes an. Die Räumung des Protest-Camps stand im Raum. Nun könnte alles schnell gehen. Bereits in der Nacht auf Freitag soll das Camp, das seit Monaten von Umweltschützern besetzt wird, geräumt werden, wie Lucia Steinwender von der Initiative "LobauBleibt" gegenüber der BezirksZeitung bestätigt. Man sei sich noch nicht ganz sicher, ob es dann tatsächlich so weit ist - doch entmutigen lassen sich die Aktivistinnen und Aktivisten so oder so nicht.

Der Protest geht weiter



Zwischen drei und vier Uhr Nachts soll die Räumung erfolgen, wie die BezirksZeitung vernommen hat. Die Aktivistinnen und Aktivisten bereiten sich darauf vor und werden zahlreich vor Ort sein, erzählt Steinwender: Viele Menschen mit Masken werden an der Besetzung bei der Hausfeldstraße sein. "Sie müssen schon mit Räumungsfahrzeugen kommen, um uns weg zu bekommen", so Steinwender. Die Aktivistin gibt sich aber kämpferisch: "Wir werden den Protest trotzdem weiterführen!"

Der Protest soll auch weitergehen, wenn die Polizei das Lager räumt.

Foto: Hammer

hochgeladen von Mathias Kautzky

Man habe zuletzt auch etwa mit einer eigenen Zeitung bewiesen, dass man schreiben und demonstrieren könne, so Steinwender weiter. Man werde sich noch Vieles einfallen lassen, wie das geplante Projekt verhindert werden könne. Für die Initiative "LobauBleibt" kommt die bevorstehende Räumungsaktion nicht überraschend: Die Situation habe sich zugespitzt, erklärt Steinwender. "Nach den Klagsdrohungen, der Verharmlosung des Brandanschlages usw. hat man uns am Sonntag auch klargemacht, dass keine Gesprächsbereitschaft über die Autobahn mehr besteht ."

Das könnte dich auch interessieren:

LobauBleibt fordert Alternativen zum Auto

Aktivisten verteilen eigene Zeitung in ganz Wien

Theater um die "Stadtstraße"