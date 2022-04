Der Benefizverein Waldhausen in Zusammenarbeit mit dem Sportverein Kottes konnte an die Organisation "Hilfe im eigenen Land" 1.000 Euro spenden.

KOTTES. Das Geld stammt von einer Lauf Challenge der Fußballer im Jänner und Februar. Die Idee stammt vom Organisator Manfred Bernleitner und seinem Team. Der Betrag wurde im Februar 2022 an den Benefizverein Waldhausen NÖ übergeben mit der Bitte, an in Notgeratene Familien/Kinder weiter zu geben.

Diesem Wunsch wurde gerne nachgekommen und so wird der Betrag in den nächsten Tagen auch 1:1 an "Hilfe im eigenen Land"-Landesleiterin Margit Staßhofer und Bundesleiterin-Stellvertretende Landesleiterin Elfriede Straßhofer weitergegeben.

Der Benefizverein Waldhausen und der Sportverein USC Kottes arbeiten seit einiger Zeit sehr eng zusammen. Bei beiden steht immer eines im Vordergrund: Menschen und Familien zu helfen, denen es nicht so gut geht oder unschuldig in Not geraten sind.