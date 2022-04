Namhafte Unternehmen informierten beim Karrieretag an der HLUW Yspertal über zukünftige Jobmöglichkeiten. Dringend gesucht werden vor allem engagierte ökologisch und umweltwirtschaftlich denkende junge Mitarbeiter.

STIFT ZWETTL. Am Mittwoch, 6. April waren zahlreiche Unternehmen zu Gast an der Privatschule des Zisterzienserstiftes Zwettl in Yspertal, um die Schüler über Jobmöglichkeiten in ihren Unternehmen zu informieren.

„Die Wirtschaft braucht engagierte, ökologisch und umweltwirtschaftlich denkende junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere berufsbildende Schule vermittelt seit über 30 Jahren das notwendige Know-how. Man wird zum Beispiel Fachkraft für Umwelt-, Ressourcen- und Klimaschutz“, erklärt Schulleiter Gerhard Hackl.

Karrieretag als Informationsmesse

Sowohl die ausstellenden Unternehmen als auch die Schüler der vierten und fünften Jahrgänge waren begeistert. „Eine gute Gelegenheit sich über die Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten bei den Unternehmen zu informieren. Besonders überrascht waren wir über die hohen Einstiegsgehälter speziell im Laborbereich“, so eine Maturantin der HLUW. Auch was den Mitarbeitern alles zusätzlich zum Gehalt geboten wird, war sehr spannend.

Zahlreiche Absolventen der Schule informierten

Bei einigen Firmen informierten Absolventen der HLUW Yspertal als Mitarbeiter über die Berufsmöglichkeiten und Tätigkeitprofile. Großes Interesse bestand bei den Schülerinnen und Schüler zum Beispiel wie der Einstieg und die berufliche Weiterentwicklung erfolgen kann bzw. möglich ist. Die Aussteller beim Karrieretag waren mit den Gesprächen sehr zufrieden und gaben der Schule ein sehr positives Feedback. „Selten haben wir so interessierte Jugendliche erlebt“, freut sich ein Firmenchef, man hoffe auf viele Bewerbungen.

„Für Interessierte ist die Anmeldung zum Schulbesuch jederzeit möglich und wir bieten auch Online–Schulführungen an“, erklärt Schulleiter Hackl. Schnupperschüler sind herzlich willkommen, natürlich je nach gerade geltenden Covid-Auflagen. Es gibt auch die Möglichkeit, je nach aktueller Pandemielage, im Internat zu nächtigen und so ins Internatsleben hineinzuschnuppern. Infos telefonisch unter 07415/7249 oder unter: www.hluwyspertal.ac.at