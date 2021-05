Die Gemeinden Kirchschlag und Ottenschlag haben sich entschlossen eine Kooperation hinsichtlich der pädagogischen Einrichtungen einzugehen. Ab dem Schuljahr 2021/22 wird die Volksschule in Kirchschlag beheimatet sein und der Kindergarten in Ottenschlag.

KIRCHSCHLAG/OTTENSCHLAG. Die Planungen beginnen so bald als möglich und sollen bis Schulanfang zum Großteil abgeschlossen sein. „Diese Kooperation soll die Kinder in der Gemeinde verankern und so wird die Verbundenheit zur Heimatgemeinde gestärkt,“ erklärt Ottenschlags Bürgermeister Paul Kirchberger. Um alle Möglichkeiten vollends auszuschöpfen, kam es zu einer umfassenden und zukunftsträchtigen Zusammenarbeit. "Eine Schul- und Kindergarten Kooperation ist eine große Chance und Entscheidung für unsere Zukunft. Unsere Zukunft sind die Kinder und gerade für sie ist dieser Schritt von Großen Vorteil," ergänzt Kirchschlags Bürgermeisterin Christina Martin.

Ressourcen bündeln

Mit dieser Kooperation können die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt und die nötigen Umbauarbeiten kostensparend und zeiteffizient umgesetzt werden. Damit wird der Grundstein für eine selbstbestimmte Weiterführung der pädagogischen Einrichtungen gelegt und es gibt die Möglichkeit für eine durchgängige Bildungskarriere in den Gemeinden. Dieser gemeinsame Schritt ermöglicht von Anfang an die besten Bildungschancen in den beteiligten Gemeinden was nicht nur positiv für die Kinder, sondern auch eine Bereicherung für die Eltern ist.