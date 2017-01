Special Olympics: Das sportliche und soziale Event des Jahres

05.01.2017, 15:57 Uhr

Im März ist die Steiermark Austragungsort der Special Olympics World Winter Games.

Neun Sportarten

Von 14. bis 25. März sind Graz, Schladming und Ramsau Gastgeber der 11. Special Olympics World Winter Games, der Weltspiele für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.Die Steiermark darf sich auf Spiele der Superlative freuen. Rund 2.700 Athleten aus 107 Nationen werden bei diesem größten Sport- und Sozialevent des Jahres 2017 an den Start gehen.Dazu kommen um die 1.100 Trainer, 5.000 Familienmitglieder, 3.000 ehrenamtliche Volunteers und hunderte Medienvertreter. 2.000 Ehrengäste und Kongressteilnehmer werden erwartet. Neun verschiedene Sportarten stehen am Programm: Floorhockey, Floorball und Stocksport finden in der Grazer Stadthalle, Eisschnelllauf und Eiskunstlauf in der Eishalle statt. Ski Alpin und Snowboard werden in Schladming-Rohrmoos, Langlauf und Schneeschuhlauf in Ramsau ausgetragen. An die tausend Siegerehrungen werden durchgeführt.

Partner Rotary Club

Im Vorfeld der Winterspiele haben zahlreiche Delegationen, also Athleten und Betreuer, im Rahmen des "Host-Town-Programms" die Gelegenheit, drei Tage in heimischen Städten zu verbringen, um die Bewohner, das Land und manche seiner Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Dabei fungieren die Rotary Clubs österreichweit als Partner dieser Einstimmung auf das große Sportereignis.In unserer Region wird beim Rotary Club und der Stadt Bruck die bosnische Delegation zu Gast sein, in Aflenz, Thörl und Turnau die schwedische. Tunesien stimmt sich beim RC Mürzzuschlag/Semmering ein und Trinidad/Tobago bereitet sich als Gast des RC Leoben auf die Spiele vor.