Kabarett im Doppelpack

EIBISWALD/LANNACH. Peter Krasser ist nicht zu stoppen: Der Obmann des Vereines "Schule Äthiopien" freut sich über die Inbetriebnahme der fünften Schule, der Haro Berbabo Schule für 1.500 Kinder. Für deren Finanzierung geht es auch heuer weiter im kunterbunten Veranstaltungsreigen: Zum einen wird Markus Hirtler im Grenzlandsaal Eibiswald am 9. März um 19.30 Uhr sein aktuelles Programm „Erwartungen und andere Dummheiten“ zum Besten geben. Die "Ermi-Oma" hat diesmal eine Auszeit, sodass Markus Hirtler einmal ganz ohne Stützstrumpf und Perücke auf der Bühne agiert. Dabei steht das große Thema rund um "Erwartungen" am Programm, die entscheidend sind für das Ge- und Misslingen von Beziehungen. Aber was haben Gott, Notar, Schule, Finanzamt und Gesundheitssystem damit zu tun? Außerdem wird Gernot Haas am 17. März um 19.30 Uhr in der Steinhalle Lannach mit seinen „Zusatz:Vorstellungen“ gastieren. Im Mittelpunkt steht ein skurriler Künstlermanager, der die schrägsten, lustigsten und sonderbarsten Typen zum Casting bittet. Und Gernot Haas spielt sie alle. Eintrittskarten gibt es bei Ö-Ticket, allen Raiffeisenbanken, Trafik Pommer in Deutschlandsberg, Gemeindeamt Eibiswald (für Hirtler), Trafik Müller–Lannach (für Haas) und im Gratis-Postversand unter Tel.: 0699/11884444 bzw. p.krasser@aon.at.