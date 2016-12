Betreuer von Wanderwegen in vorweihnachtlicher Stimmung

09.12.2016, 16:12 Uhr

Weihnachtsfeier der Wanderwegbetreuer des Tourismusverbandes Schilcherland Stainz-Reinischkogel.

ROSENHOF. Die Weihnachtsfeier der Wanderwegbetreuer des Tourismusverbandes Schilcherland Stainz-Reinischkogel fand heuer beim Buschenschank Ofnerpeter in Rosenhof statt – und wie es der Zufall will - genau am offiziellen "Tag des Ehrenamtes". Tourismusobmann, KR Manfred Kainz ist selbst passionierter Wanderer und Spaziergänger. Ihm ist nach eigenen Angaben aber auch erst nach Amtsantritt wirklich bewusst geworden, wie viel Arbeit, Herzblut, persönliches Engagement und Liebe zur Natur in der Erhaltung und Belebung eines 240 km umfassenden Wandwegenetzes steckt.

Gepflegte Wanderwege

Die Wege sind ausgemäht, markiert, gepflegt und beschildert, von Ästen freigeschnitten und Stege repariert. Vieles wird oft als selbstverständlich angenommen. Der ausgesprochenen Wertschätzung und Danksagung an Wegewarte und Wartedienst schließen sich auch die beiden anwesenden Bürgermeister, Stephan Oswald aus St. Stefan und OSchR Walter Eichmann aus Stainz an und sichern dem Team um Anton Albrecher, Winfried Bräunlich und Michael Lang auch weiterhin jede mögliche Unterstützung durch Gemeinden und Wirtschaftshöfe zu.