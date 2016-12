Rückblick auf das Jahr 2016 der Marktmusikkapelle Eibiswald

15.12.2016, 19:36 Uhr

Das erste große Ereignis der Marktmusikkapelle Eibiswald ist das alljährliche Frühjahrskonzert am Palmsamstag im Festsaal Eibiswald. Unter der Leitung von Kapellmeister Winfried Rauchegger konnte man an einer musikalische Reise um die Welt teilhaben, unterstützt wurde das Programm durch das Jugendorchester Eibiswald-Oberhaag, geleitet von Jan Kranner.Im Zuge des Bezirksmusikertreffens, dieses Jahr in der Nachbargemeinde Wies, fand eine Marschwertung statt. Gemeinsam mit ihrem Stabführer Hannes Url erreichten die Musikerinnen und Musiker hier eine Auszeichnung.Nach solchen Erfolgen darf auch gefeiert werden, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Bauernmuseums Lateinberg veranstaltete der Musikverein hier im Juli einen Frühschoppen.Nach einer kurzen Sommerpause waren die Musiker und Musikerinnen erneut mit Elan an den Proben und Veranstaltungen dabei. Zu Beginn des Herbstes beim gut besuchtem Weinlesefest, mit Umzugswagen und Bar mitten im Geschehen.Ende Oktober durfte man das Kirchenkonzert in der renovierten Pfarrkirche Eibiswald besuchen. Neben der musikalischen Darbietung des Musikvereines gab auch die 4.c Klasse der MNMS Eibiswald ihr Talent zum Besten. Ebenso begeisterte Johanna Hölbing auf ihrer Harfe.Kaum 2 Wochen darauf nahm die Marktmusikkapelle erfolgreich an der Polka-Walzer-Marsch Wertung in Oberwölz teil und verband diesen Anlass mit einem gemeinsamen Ausflug in das Blasmusikmuseum.Um Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen zu können, sind die Musikerinnen und Musiker auch dieses Jahr vom 28. – 30. Dezember zum Neujahrgeigen unterwegs.Auch das Jahr 2017 wird ein spannendes und hoffentlich erfolgreiches für den Musikverein Marktmusikkapelle Eibiswald, einen Termin muss man sich unbedingt vormerken. Das Frühjahrskonzert findet wie gewohnt am Palmsamstag statt, am 08.04.2017. Hier werden sich die Musikerinnen und Musiker der Marktmusikkapelle Eibiswald erstmals in ihrer neuen Tracht präsentieren! Im Namen aller Mitglieder ein Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an die freiwilligen Spender, sowie an die Gemeinde Eibiswald.