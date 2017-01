Deutschlandsberger-Handball-Nachwuchs

30.01.2017, 15:52 Uhr

Fulminanter Jahresauftakt der U10-Mannschaft



Souverän am Ball

DEUTSCHLANDSBERG. Am ersten Turnierwochenende des Jahres konnte die U10-Mannschaft des HC JUFA Deutschlandsberg sowohl den Turniersieg in Bärnbach als auch den Turniersieg in Leoben erreichen.Dabei wurden am Samstag in Bärnbach alle vier Spiele souverän gewonnen und unsere Mannschaft, angeführt von den beiden besten Torschützen Daniel Brüller und Simon Rämbitsch, konnte sich mit einer Gesamttordifferenz von 37:19 durchsetzen.Am Sonntag ging es dann weiter nach Leoben. Beim 1. Spiel waren noch nicht alle Spieler ganz wach und so ging das Spiel gegen TV Gleisdorf mit 11:12 knapp verloren. Dann lief es jedoch immer besser und die restlichen Spiele gegen Leoben und HSG Bärnbach/Köflach konnten alle, auch dank unserer Torfrau Alina Gutschi, die unsere Gegner zum Verzweifeln brachte, gewonnen werden.Die Freude bei den Spielern, den mitgereisten Eltern und natürlich auch beim Trainer Alexander Reinbacher war riesengroß.