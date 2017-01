Genussvolles auf neuen Geschmackswegen

31.01.2017, 13:38 Uhr

Schilcherland Spezialitäten setzt auf innovative Genussideen, um die Region in ihrer Einzigartigkeit geschmackvoll einfangen.

DEUTSCHLANDSBERG. Seit Dezember 2015 arbeitet man im Verein "Schilcherland Spezialitäten" am Projekt "Schilcherland Spezialität - Der Warenkorb" zur Produktzertifizierung. "Wir sind stolz darauf, in diesem einen Jahr über 100 zertifizierte und mit den beiden Logos 'Schilcherland-Spezialität' und 'Gutes aus meiner Region' ausgezeichnete Produkte im Warenkorb zu haben", so Vereinsobmann Franz Deutschmann, der gemeinsam mit Geschäftsführerin Brigitte Weber und Assistentin Erika Koch sowie Schilcherland-Koordinatorin Gabi Kubik zu einer Produktpräsentation geladen hat.

Dabei hat man besonders einzigartige Produkte vorgestellt, die sich im Zuge dieses Projektes herauskristallisiert haben. "Es ist wichtig, sich neben den bereits bekannten Produkten auch ein Standbein mit einzigartigen Produkten aufzubauen und diese nach außen zu tragen. So kann man den einmaligen Geschmack aus dem Schilcherland verschenken bzw. als Urlaubsgast auch mit nach Hause nehmen", ergänzt Deutschmann, der auf weitere Betriebe hofft, die ihre Produkte in diesem Rahmen präsentieren wollen.Ob Kürbiskerntrockenwürstel, Kürbis Chutney, Grammelschmalz mit Chilly oder Käse mit Rosengelee - es läuft einem im wahrsten Sinne das Wortes das Wasser im Mund zusammen, bei so vielen genussvollen Ideen.Dazu werden Schnürlwein, Schilcherjahrgangssekt oder ein "Chardonnay Luna" gereicht, um nur einige der prickelnden Gaumenfreuden zu nennen.Carina Malli hat das Projekt federführend betreut: "Der Begriff von Innovation wird sehr unterschiedlich aufgefasst. Uns geht es um einzigartige Produkte, welche die ganz spezielle Philisophie im jewelige Betrieb widerspiegeln. Diese können durchaus schon länger in der Produktpalette bestehend sein, schließlich muss man das Rad nicht neu erfinden.""Die Regionaltität ist dabei die wesentliche Säule der Marke Schilcherland. Innovationen sind nötig, um sich einfach wieder einmal ins Rampenlicht zu stellen, wobei bestehende und bewährte Produkte natürlich immer ihre Wertigkeit haben werden", so Gabi Kubik als Schilcherland-Koordinatorin und ergänzt: "Wir können unsere Produkte und die Ideen dazu ruhig mit Stolz herzeigen. Der Verein 'Schilcherland Spezialitäten' schafft dazu die Gesamtpräsentation."Außerdem ist neben den 14 Produkten auch eine Dienstleistung mit an Bord: "Die Handwerkskäserei Mago & Söhne in Hollenegg bietet Käseworkshops ab vier Personen, bei dem unter fachlicher Leitung der Käsevorgang in Theorie und Praxis erklärt wird. "Dabei können die Leute ihren eigenen Käse kreieren und später zu Hause nachbreiten. Durch den selbst erlebten Arbeitsaufwand erfahren das Handwerk und die Region insgesamt noch mehr an Wertschätzung", bringt es Gregor Masser auf den Punkt.Jene Produkte sind bei Schilcherland Spezialitäten in der Deutschlandsberger Schulgasse und natürlich im Ab Hof-Verkauf bei den Betrieben selbst erhältlich."Unsere Produktpalette wurde Ende des Jahres 2016 auch in einem Film festgehalten, quasi von der Soboth bis Lannach", weißt Deutschmann auf die Hompage hin.Erdbeermarmelade und Kürbis Chutney vonBrigitte Berger - "Der Marmeladenladen" in Bad Gams"Schnürlwein", "Ausbruch vom Schilcher", Likörwein (wie ein Portwein im Fass ausgebauter Schilcher) "Alter Freund", Schilcher Jahrgangssekt "Kristall" vomWeingut Hannes und Luise Jöbstl in WernersdorfKürbistrockenwürstel mit Steirischen Kürbiskernen g.g.A. und Gewürzensowie gebeiztes und über Buchenholz geräucherstes und gebrühtes Kübelfleisch, das in heiße Grammel eingelegt ist vonFamilie Kainacher in EibiswaldRosen und Schilcher/-Weingelee als weitere Verbindung von Rosenstöcken am Beginn von Rebzeilen vonWein & Genuss Laden Gabriele Kleindienst in GundersdorfGrammelschmalz mit Chilli und Wurzelspeck vonder Fleischerei Klinger in Groß Sankt Florian"Schilcato" als Fruchtikus unter den Schaumweinen vomWeingut Stefan Langmann in St. Stefan ob StainzKäseworkshop - Handwerk zum Mitnehmenin der Handwerkskäserei Mago in Hollenegg"Chardonnay Luna" unter Berücksichtigung der MondphasenBlauer Wildbacher 13 in verschiedenen Holzfässern ausgebaut vomWeingut Strohmaier in Pölfing-Brunn