Auszeichnung für Bäuerinnen

13.12.2016, 16:46 Uhr

Bäuerinnennadel am Bezirksbäuerinnentag in Haidegg übergeben.

Der Welternährungstag hat die über 50 Volksschulklassen im Bezirk Graz-Umgebung noch weit über den Unterricht durch die Bäuerinnen beschäftigt. Sie wurden eingeladen, diese erinnerungsreiche Ernährungsfachstunde aus ihrer Sicht nochmals bildhaft festzuhalten. Aus allen Einsendungen der ersten Klassen in den Volksschulen ging die Volksschule Vasoldsberg als Siegerschule hervor. Dies haben die mehr als 150 Bäuerinnen im Zuge des Bezirksbäuerinnentages in der Fachschule Haidegg mit ihrer Wahl festgestellt. Präsentiert wurden die beiden besten Zeichnungen von Bezirksbäuerin Grete Auer, Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner, Landesrat Hans Seitinger und Landesbäuerin Gusti Maier. Im Zuge des Bezirksbäuerinnentages in der Fachschule Haidegg wurden von Landesrat Hans Seitinger, Landesbäuerin Gusti Maier und Bezirksbäuerin Grete Auer verdiente Auszeichnungen überreicht. Ingrid Baumhackl, Brigitte Hochegger, Barbara Schaffer, Hannelore Klement und Hermine Lafer erhielten die Bäuerinnennadel.