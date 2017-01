Eislaufparadies Graz-Umgebung

17.01.2017, 00:00 Uhr

Kalte Temperaturen und unsere Gemeinden sorgen für Eisflächen.

Es sind die meist zweistelligen Minusgrade, die auch die Eismacher im Bezirk derzeit begeistern. Nicht nur, wie von der WOCHE berichtet, in Kalsdorf gibt es eine große Eislauffläche hinter dem Stadion. Auch die anderen Gemeinden haben teils dank privater Initiativen oder sonstiger Interessen für mehrere Eisflächen gesorgt. In Hitzendorf gibt es derer sogar vier. Am dortigen Tennisplatz, auf der Kunsteisbahn des ESV Berndorf, am Freigelände hinter dem Rohrbacherhof oder in Attendorfberg-Mühlriegl kann dem Eislaufsport auf insgesamt 2.500 Quadratmetern gefrönt werden. In Gössendorf wurde hinter der Volksschule ein Eislaufplatz errichtet, der täglich bis 16.30 Uhr geöffnet ist. Und in Lieboch steht die Eislauffläche beim Wirtschaftshof am Beachvolleyballplatz seit Donnerstag für alle Begeisterten offen.