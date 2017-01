Frauen – Emotionen – Politik

Impulse zum Internationalen Frauentag gibt es am Mittwoch, 8. März 2017 von 17 bis 21.30 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein.Demokratie ist das einzige politische Regime, das viel mehr als die passive Akzeptanz der Bürger voraussetzt. Demokratische Systeme leben von einer demokratischen Kultur.Heute scheinen alte Konsense – wie etwa der Sozialstaat - in Frage gestellt zu werden. Demokratie wird zwar nicht verleugnet, aber die Mankos des Systems werden immer lauter betont. Viele Europäer fürchten, den erreichten Wohlstand sowie die eigene kollektive Identität zu verlieren. Politische Fragen werden daher immer emotioneller behandelt. Welche Chancen und Risiken gehen damit einher? Was können wir Frauen zu einem menschengerechteren Zusammenleben beitragen? Wie könnten wir helfen, Wege zur Verständigung, zur sozialen Kommunikation und zur Versöhnung zu ebnen?Leitung: Paloma Fernández de la Hoz Mola, Spanierin, Sozialhistorikerin, Sozialehtikerin und Pädagogin, langjährige Mitarbeiterin der KSOe (Kath. Sozialakademie Ö.)Anmeldeschluss: 3. März, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at