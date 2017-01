Wahl und Ehrungen in Übersbach

31.01.2017, 16:24 Uhr

Feuerwehrommandant ABI Gerald Feiertag wurde einstimmig bestätigt.

Bei der Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Übersbach in der Mehrzweckhalle begrüßte Kommandant ABI Gerald Freitag eine Reihe an Ehrengästen und Abordnungen der Nachbarwehren. Bürgermeister Werner Gutzwar, Vizebürgermeister Johann Rath und OBR Franz Nöst nahmen an der Versammlung ebenso teil wie Abordnungen der Feuerwehren Dietersdorf, Fürstenfeld, Gillersdorf, Loipersdorf und Söchau.Wie aus denTätigkeitsberichten hervorging, wurden in Summe rund 9.800 ehrenamtliche Stunden geleistet. Bereits 15 Mal in Folge brachte die Übersbacher Feuerwehrjugend Leistungsabzeichen in Gold nach Hause. Demnächst steht die Anschaffung eines neuen Hilfeleistungsfahrzeuges als Ersatz für das bereits 25 Jahre alte Rüstlöschfahrzeug an. Dazu wird auch die Stadtgemeinde, wie Bürgermeister Werner Gutzwar bestätigte, erheblich beitragen.Personelle Änderungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Kommandant-Stellvertreter OBI Walter Feiertag und Ortsjugendwart Rupert Musil legten ihre Funktionen zurück. Bei der Wahl wurden Kommandant ABI Gerald Feiertag und sein neuer Stellvertreter OBI Harald Nowak einstimmig gewählt. Dem aus seiner langjährigen Kommandant-Stellvertreterfunktion scheidenden OBI Walter Feiertag überreichte Gutzwar das „Große Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Fürstenfeld“, Rupert Musil nahm für seine elfjährige Tätigkeit als Ortsjugendwart eine Ehren-Urkunde entgegen.