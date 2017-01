Wie Sportmuffel Freude an der Bewegung finden

04.01.2017, 07:00 Uhr

Neues Jahr, neues Glück, neue Ziele. Wie wäre es mit mehr Bewegung? Erfahren Sie, was bei der Umsetzung Ihrer neugewonnenen Sportambitionen hilft.

Finden Sie „Ihren“ Sport

Sport mochten Sie bis dato nur solange Sie dabei nicht selbst aktiv werden mussten - bequem vom Fernsehsessel aus betrachtet? Die gute Nachricht vorweg: Ihr innerer Schweinehund liebt Sie! Er fühlt sich obgleich ihres "Couchpotatoe-Daseins" geborgen. Die Kehrseite der Medaille: Ihre Gesundheit sieht das anders. Wie finden Sie Freude an der Bewegung?Fragen Sie sich: „Welche Trainingsform lässt sich mit meinen Ausgangsbedingungen vereinbaren?“ Allen voran mit Ihren zeitlichen Ressourcen, Ihren Alltagsanforderungen und Ihrem körperlichen Gesundheitszutand. Manche Fitnessstudios bieten Schnupperstunden an. Probieren Sie unterschiedliche Kurse aus.

Etappenziele anpeilen

Sport allgegenwärtig machen

Setzen Sie sich kleine Etappenziele und belohnen Sie sich jedes Mal, wenn Sie ein solches erreicht haben. Das können für den einen die Teilnahme an einem Wettbewerb, für den anderen ein paar abgespeckte Kilos sein.Wichtig: Dokumentieren Sie Ihre Fortschritte in einem Trainingstagebuch. Auf diese Weise haben Sie Ihre Erfolge stets vor Augen. Der Blick ins Buch tröstet auch über kleinere Rückschläge hinweg.Integrieren Sie kleine Bewegungseinheiten in Ihren Alltag. Verzichten Sie konsequent auf Rolltreppe und Aufzug und gehen Sie kurze Strecken zu Fuß. Ein guter, zusätzlicher Motivationsanreiz: Beschriften Sie kleine Zettelchen mit Ihren Bewegungszielen und positionieren Sie diese an oft aufgesuchten Orten – beispielsweise am Armaturenbrett im Auto oder auf dem Kühlschrank.

Das hat Sie interessiert?

Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf gesund.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at