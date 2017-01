Workshop Grundlagen Mentaltraining

Dieser Workshop ist ein Mix aus Theorie und Praxis. Mein Credo als Mentaltrainer & Coach ist, Methoden und Werkzeuge anzuwenden und weiterzugeben, um damit sofort positive Erfahrungen zu machen. Neben den Grundlagen des Mentaltrainings lernst du anhand von Übungen dich selbst und dein Denken kennen.Nachdem es nicht möglich ist, nicht zu denken, wirst du erfahren, wie du die Kraft deiner Gedanken wirkungsvoll für dich nutzen kannst.

Tauche ein in deine mentale Welt und erkenne die Kraft deiner Gedanken. Beginne deine mentalen Fähigkeiten zu trainieren. Überwinde deine Ängste und Grenzen. Lass deine Träume Wirklichkeit werden und lebe das Leben das du dir wünscht.Die Kraft der Gedanken – die ist nicht zu unterschätzen. Mit dem Denken allein, können wir viel bewegen. Entweder wir sind die „Jammerer“ und die „Opfer“ oder wir nehmen unser Leben selbst in die Hand und gehen in die Selbstverantwortung. Ist nicht immer so einfach, doch im Grunde ist es ganz simpel. Wir selbst sind für das verantwortlich, was in unserem Leben so passiert.Es funktioniert alles viel besser, wenn man in Lösungen denkt und nicht in Problemen. So ein Kurz-Workshop wird unser Leben nicht verändern, kann jedoch viele Impulse liefern und Ideen und Anregungen bringen.Wann:Freitag, 10.02.2017; 16:00 - 19:30 UhrWo:JUFA Sporthotel Leibnitz, Klostergasse37 8430 LeibnitzKosten:EUR 45,00 inkl. SeminarunterlagenAnmeldung und weitere Informationen