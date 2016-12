Von der Erlöserin zum Zugpferd

23.12.2016, 12:12 Uhr

Anna Gasser soll die Fans beim Slopestyle-Weltcup am Kreischberg verzaubern.

Versprechen

ST. GEORGEN. "Die Steirer haben mir heute viel Glück gebracht. Beim nächsten Bewerb hier bin ich auf jeden Fall wieder dabei." Das hatvor knapp zwei Jahren gesagt, kurz nachdem sie bei der Doppel-WM am Kreischberg die Silbermedaille umgehängt bekam.Was damals ein Versprechen war, wird bald in die Tat umgesetzt. Am 14. Jänner steht der Slopestyle-Weltcup der Snowboarder am Programm. Diesen Termin hat sich die 25-jährige Kärntnerin natürlich ganz dick im Kalender angestrichen. Leider musste sie sich in den letzten Wochen mit einer Knieverletzung plagen. Ein Comeback im Murtal ist trotzdem sehr wahrscheinlich.

Zugpferd

Spektakulärer Sprung

Info FIS Snowboard Slopestyle Weltcup am Kreischberg.

Trainings von 11. bis 13. Jänner.

Samstag, 14. Jänner: Training ab 10 Uhr, Semifinali ab 11.20 Uhr, Finale ab 14 Uhr. Danach After-Show-Party. Der Eintritt ist frei.

Das würde natürlich auch Kreischberg-Geschäftsführerfreuen: "Wir sind guter Dinge, dass sie zu uns kommt - das wäre natürlich ein echtes Zugpferd." Gasser hat bei der Doppel-WM die erste von insgesamt sechs rot-weiß-roten Medaillen geholt und wurde prompt als "Erlöserin" gefeiert.Aber auch sonst mangelt es am Kreischberg nicht an Zugpferden. Insgesamt 120 Athleten aus 26 Nationen werden laut Fussi am Start stehen. Es ist der erste Weltcup in diesem Winter und die perfekte Vorbereitung auf die WM in Sierra Nevada. Die Organisatoren sind bis in die Haarspitzen motiviert und haben sich wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Erstmals wird es einen spektakulären Sprung über die Jagaalm, die Hütte im Zielgelände, geben. Die Rampe dafür wird bereits gebaut.