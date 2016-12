Wein achten beim Frühwirth

Mit Ferdinand Pregartner (Schauspieler) und Susanne Pilz (Klavier).Der austriakische Theatervagant Ferdinand Pregartner und Susanne Pilz am Klavier werden Ihnen auf humorvolle Weise beibringen was Sie immer schon über Wein wissen wollten, aber nie zu ahnen wagten.Mit welchem Vokabular retten Sie sich, falls Sie auf einer High-Society-Veranstaltung den Charakter eines Weines beschreiben sollen?An wen können sich jene Verzweifelten wenden, die sich schon nach dem Begrüßungs-Prosecco sturzbetrunken fühlen?Haben Sie schon einmal von der verwirrenden Sinnlichkeit eines Mundgrundterzetts gehört?Wissen Sie wie sich ein „gutes Tröpferl“ monetär darstellen lässt?Um diese und weitere existentielle Fragen kreist das musikalisch-literarische Programm des Grazer Duos, und natürlich auch um die Phantasie und Genussfähigkeit wahrer Weinliebhaber. Ach ja, und weil gerade Adventzeit ist dürfen Sie mit Pregartner und Pilz auch noch in einen Weihnachtsstollen einfahren.

Eintritt: € 18,- Vorverkauf, € 21,- Abendkasseinkl. Begrüßungsachterl und Imbiss.egartnerKarten und Infos in der Gästeinfo Bad Radkersburg, Hauptplatz 14, Tel. 03476/2545 und beim Weingut Frühwirth in Deutsch Haseldorf 46, Tel. 03475/2338Veranstallter: Kulturforum Bad Radkersburg