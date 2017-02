Neues Masterstudium in Bad Gleichenberg

14.02.2017, 16:40 Uhr

Die Tourismusschulen bieten ab 2018 den Studiengang "Hotelmanagement" an.

Ab Herbst 2018 erweitern die Tourismusschulen Bad Gleichenberg ihr Bildungsangebot um das berufsbegleitende, viersemestrige Masterstudium "Hotelmanagement". Sie würden dadurch zur einzigen touristischen Bildungsstätte Österreichs, die einen solchen Abschluss ermögliche, freut sich der wirtschaftliche Leiter und stellvertretende Direktor der Tourismusschulen, Peter Kospach. Man habe festgestellt, dass akademische Bachelor- oder Masterabschlüsse vor allem international immer stärker nachgefragt werden. Auch in der Schule, die 50 Ausländer aus 22 Nationen ausbilde, mache sich die wachsende Internationalisierung bemerkbar, so Kospach weiter.Als Partner bei der Planung und Durchführung des neuen Studienganges konnten das Wifi Steiermark sowie die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt gewonnen werden. Letztere biete bereits einschlägige wissenschaftliche Lehrgänge an, woran sich die Tourismusschulen orientieren könnten, informiert Direktor Wolfgang Haas. Alle Lehrveranstaltungen, bis auf Exkursionen, fänden aber in Gleichenberg statt, stellt Haas klar. Geplant seien jedoch Unterrichtseinheiten im Ausland. Gespräche mit erfolgreichen Absolventen der Schule seien bereits erfolgt.

"Standing" verteidigen

Um das hohe Standing der Tourismusschulen auch in Zukunft zu erhalten, habe man sich zu einem weiteren Schritt entschlossen und eine Bildungs- und Vermarktungsgemeinschaft mit drei weiteren Tourismusschulen in Österreich gegründet, berichtet Peter Florian, langjähriger Kurator des Hotelfachschulvereins. Es gehe darum, die Qualitätsansprüche weiter zu steigern und zur innovativsten Tourismusschule Europas aufzusteigen. Die neue Allianz sei ein Qualitätsgütesiegel und werde vorwiegend bei gemeinsamen Auslandsaktivitäten wirksam, ergänzt Wolfgang Haas.