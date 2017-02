Ein musikalisches Zirkus-Theater-Strück

SEASONS* – Ein musikalisches Zirkus-Theater-Stück von & mit Adrian Schvarzstein7. und 8. April 2017, jeweils 19:00 UhrKunsthaus Weiz, Rathausgasse 1, 8160 WeizBeim Cirque Noël 2015/2016 verwandelte „SEASONS “ die Bühne des Orpheums Graz in einen lebendigen Marktplatz des 16. Jahrhunderts. Gemeinsam mit Regisseur Adrian Schvarzstein, fünf Artisten aus acht Nationen, einem Ensemble aus internationalen Musikern (des Ensembles Le Tendre Amour) und der Neuen Hofkapelle Graz (Lucia und Gabriel Froihofer, Georg Kroneis) ließ sich das Publikum auf eine ereignisreiche Reise ein. Als Sinnbild für den Lebenszyklus durchlebten 8.600 Besucher bei 16 Vorstellungen die vier Jahreszeiten als Geschichte von Liebe, Sehnsucht, Mut und vom Wandel. Geschichten, die sich ganz ohne Worte vor der Kulisse Pieter Breughels barocker Bilderwelten entfalteten.Tickets: erhältlich an allen oeticket-Verkaufsstellen in ganz Österreich sowie unter www.oeticket.com Infos: +43 316 26 97 89 • tickets@cirque-noel.at • www.cirque-noel.at/seasons