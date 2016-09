Kulinarische Erlebnisführung Almenland Stollenkäse

28.09.2016, 20:36 Uhr

Alles über den Stollenkäse aus dem Almenland, welcher im Jahrmillionen alten Gestein bei einer konstanten Temperatur von 10° Celsius im Franz-Leopold-Stollen reift und zum Großteil aus der Milch von heimischen Kühen und Schafen hergestellt wird, sowie die Geschichte der Firma und dem Almenland kann man bei einer ErlebnisFührung durch den Stollen erfahren. Ebenso erlebt man besondere Eindrücke der Käsereifung. Zum Abschluss findet im gemütlichen Grubenhaus eine Käseverkostung mit Erklärung welche Käsesorten man auf dem Teller hat, statt. Fehlen darf natürlich auch nicht der richtig abgestimmte Wein zum Stollenkäse. Natürlich wird auch Fruchtsaft aus der Region angeboten.Im Käse-Shop „Grubenhaus“ kann man diese stollengereiften Käse-Spezialitäten sowie weitere Schmankerl aus dem Naturpark Almenland käuflich erwerben.

Beim diesjährigengewann der Stollenkäse insgesamt 6 Medaillen. Aus insgesamt 2955 verschiedene Käse aus 23 Nationen in 110 unterschiedlichen Kategorien.welcher 99,65 von 100 möglichen Punkten erreichte.Die beiden Käsesorten Teichalmer und Bergkäse mit Rotwein gewannen die silberne Medaille.Mit der Bronzemedaille wurden ausgezeichnet der Arzberger Bellino, der Arzberger Argentum und der Arzberger Knappenkäse.Folgende Käse reifen im Franz-Leopold-Stollen (teilweise bis zu 18 Monaten)Würzig-pikanter Hartkäse mit Naturrinde, hergestellt aus frischer Rohmilch.Würzig-pikanter Hartkäse mit Rotwein gepflegt, hergestellt aus frischer Rohmilch.Fein-würziger Hartkäse im Stollen gereift und mit Rotweinkräutersulze gepflegt. Hergestellt mit thermisierter Heumilch aus der Region Almenland.Mild-feiner Hartkäse mit einer Naturrinde im Stollen gereift. Hergestellt aus Heumilch der Region Almenland in der Sennerei Leitner.Kräftig-würziger Hartkäse aus 100% Schafmilch -Hergestellt aus pasteurisierter Milch in der Sennerei Toblach (Südtirol)Arzberger AurumMild-würziger Schnittkäse aus 100% Schafmilch hergestellt in der Sennerei Leitner und mit Rotkultur im Stollen gereift.Schnittkäse hergestellt aus 100% pasteurisierter Ziegenmilch aus Heufütterung.Fein-pikanter Schnittkäse hergestellt mit Heumilch aus der Region Almenland. Mit Rotkultur gepflegt und im Silberstollen gereift.Im Stollen gereifter Weichkäse hergestellt mit Heumilch der Region Almenland in der Sennerei Leitner. Feine Rotkulturrinde mit leichtem Milchschimmel an der Oberfläche.Weichkäse aus 100% frischer Schafmilch. Hergestellt in der Sennerei Leitner, im Stollen gereift und mit Rotkultur gepflegt.