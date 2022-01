Dörrhäuser, Mühlen, Kapellen und Hauszeichen: Monika Öllinger hält die Geschichten dahinter fest.

BEZIRK. Haben Sie sich schon mal gefragt, was es mit den kleinen Häuschen unweit der Bauernhäuser der Region auf sich hat? "Früher hatte in unserer Gegend jedes Bauernhaus sein eigenes Dörrhäusl, in dem Zwetschgen, Äpfel und Birnen getrocknet wurden. Früher war das die einzige Nascherei für Kinder", erzählt Monika Öllinger.

Mühlen und Hauszeichen

Sie muss es wissen, hat sie doch die Vergangenheit und Geschichten dahinter recherchiert und das Buch "Wegzeichen: Klein- und Kulturdenkmäler und ihre Geschichten" darüber geschrieben. "Ich habe früher schon mal bei den Kleindenkmälern in der näheren Umgebung geforscht. Der erste Lockdown 2020 hat mich dazu bewogen, weiterzumachen", so die gebürtige Allhartsbergerin. "Diesmal aber breiter gefächert, und nicht nur Religiöses. Ein Glück, denn hätte ich mich weiter auf religiöse Denkmäler konzentriert, hätte ich vieles übersehen. Denn auch die Geschichten hinter Mühlen und Wegzeichen sind es wert, erzählt und für die Nachwelt festgehalten zu werden", fügt sie hinzu.

Unbekannte Details

Beim Zusammentragen der Geschichten hinter den Objekten ist Monika Öllinger vor allem eine Gemeinsamkeit aufgefallen: Der häufigste Beweggrund für die Errichtung eines Kleinheiligtumes ist Dankbarkeit. "Was für eine schöne Entdeckung", findet sie. "Dank der Mithilfe der Hausbesitzer konnten viele Details ans Licht gebracht werden. Manches davon wäre verloren gegangen und in Vergessenheit geraten", so Monika Öllinger. Erfreulicherweise sind einige Kleindenkmäler hinzugekommen und weitere sind in Planung – ein erfreulicher Ausblick auf die Zukunft des Kulturgutes Kleindenkmal. Einen Tipp für alle, die jetzt auf Entdeckungsreise gehen wollen, hat Monika Öllinger noch: "Bei vielen Kleindenkmälern laden Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. Ich kann sagen, dass ich auf jedem der Bankerl gesessen bin", schmunzelt sie.

Das Buch ist bei Monika Öllinger, im regionalen Buchhandel, Lagerhaus Kröllendorf, RAIKA Kröllendorf und bei den Gemeindeämtern erhältlich.