Die e-Sportler traten in Amateuer- und Profi-Turnieren gegeneinader an. Den Siegern winkte ein Preisgeld von 400 Euro.

MOSTVIERTEL. eSport: Das ist der Wettkampf der digitalen Generation. Innerhalb weniger Jahre hat sich dieser von einem Nischen- zu einem Massenphänomen entwickelt. Bei eSport handelt es sich um das professionelle Messen in Computer- und Videospielen.

Der Verein eSports Mostviertel hat für die Community ein Event organisiert, auf dem man sich zumindest online wieder zusammensetzen konnte um der Aktivität nachzugehen die den "digitalen Sportlern" aller meisten Spaß macht: Competitive Gaming.

Das sind die Gewinner

In Form eines Turniers in dem Spiel League of Legends konnten Teams jeweils aus 5 Leuten bestehend gegeneinander antreten und darum wetteifern wer der Beste ist, außerdem wurden die Teams in zwei Kategorien nämlich in ein Amateur-Turnier und ein Profi-Turnier aufgeteilt. Für die Sieger des Amateur Turniers gab es Sachpreise und für die Profis ein Preisgeld von 400€

Alle Fans des Spieles konnten über die Streaming Plattform Twitch ihre Teams anfeuern und bei einem unglaublichen Wochenende mit dabei sein. Als Gewinner des Amateur-Turniers konnte sich das Team „Propaganda und Kekse“ durchsetzen. „Wooky Esports“ gewann das Profit-Turnier.

Schlussendlich möchten wir uns bei der Kreativloft bedanken da sie uns ihre Räume zu Verfügung gestellt haben, damit wir einen reibungslosen Stream haben konnten und bei den Sponsoren Welser Profile und die FH St.Pölten die auch mit deren Ausbildungsangeboten uns und unsere Mitglieder beeindruckt haben.

Das ist eSport

Der Begriff Esport ( auch E-Sport, eSports oder e-Sport) bezeichnet den professionellen Wettkampf in Computer- und Videospielen. Wie bei klassischen Sportarten geht es auch beim Esport um den Wettkampf und das Messen mit anderen in einer Disziplin. Einer Esport-Karriere gehen dabei mehrere Jahre ausdauerndes Training voraus. Die Basis von Esport bilden Computer- und Videospiele, die wettkampfmäßig als Einzeldisziplin oder in Teams gespielt werden können.