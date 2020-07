Mit "KLAR!" starten 20 Klimaprojekte im Bezirk – von der Wasserversorgung bis zu grüneren Ortskernen.

BEZIRK. Die mittlere Jahrestemperatur im nördlichen Teil des Bezirks lag zwischen 1971 und 2000 bei 9,2 °C, im südlichen Bereich bei 8 °C. 2016 lag diese bereits 2,6 °C (bzw. 2,5 °C) über dem langjährigen Mittelwert. Bis ins Jahr 2100 könnten es nochmals 4 °C mehr sein. Das prognostizieren die Klimaanpassungsmodellregionen (KLAR!) in Zusammenarbeit mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für die Region "ohne Anstrengungen im Klimaschutz".

Projekte gegen Klimawandel im Bezirk Amstetten



Um diesem Szenario entgegenzuwirken bzw. sich auf die neuen Gegebenheiten anzupassen, wurde nun auch der Bezirk Amstetten zur Klimaanpassungsmodellregion. Insgesamt 20 Maßnahmen werden im Bezirk (unterteilt in Modellregion Nord und Süd) in den nächsten beiden Jahren umgesetzt werden, erklärt Modellregionsmanager (Nord) Klemens Willim.

Wasserversorgung 2050 wird dabei ebenso zum Thema wie das Projekt "Wasser gegen Hitze", bei dem Trinkwasserbrunnen in Ortszentren oder entlang Wanderwegen installiert werden, so Modellregionsmanager (Süd) Magdalena Danner. Angesprochen sowie direkt in und mit den Gemeinden umgesetzt werden sollen zudem klimafitte Wälder, grünere Ortszentren sowie Artenschutz und -vielfalt. Dazu sind auch Veranstaltungen, Expertenvorträge, Kurse und dergleichen geplant. 240.000 Euro Fördersumme vom Klima- und Energiefonds des Bundes fließen dazu in die Region. Angesiedelt sind die Modellregionen beim Gemeindedienstleistungsverband GDA.

"Der Klimawandel ist da", sagt Obmann Anton Kasser, nun ginge es darum: "Was können wird jetzt tun."