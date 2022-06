Literatur Trolley im Bezirk wieder auf Tour

Amstetten. Über zwei Jahre standen sie pandemiebedingt in der „Garage“ – die Literatur Trolleys von Jehovas Zeugen. Jetzt sind sie im Bezirk wieder auf Tour.

Dazu Franz Michael Zagler, lokaler Medienkontakt von Jehovas Zeugen: „Passanten können sich derzeit über 10 verschiedene Themen informieren und kostenlos Literatur mitnehmen. Die Themen reichen von Weltfrieden, übers Familienglück bis hin zum Ursprung des Lebens. Ein besonderes Anliegen ist uns auch, Nicht-ÖsterreicherInnen anzusprechen und Lesestoff in ihrer Muttersprache zur Verfügung zu stellen. Wir sehen darin einen wesentlichen Beitrag zur Integration und haben daher unseren Trolley mit Literatur in 9 Sprachen bestückt. Entweder kann der Betreffende gleich ein Exemplar in seiner Muttersprache mitnehmen, oder er bekommt eine Kontaktkarte mit dem Hinweis auf unsere Homepage www.jw.org. Dort lassen sich mit Stand Juni 2022 Bücher, Broschüren und Videos in 1057 Sprachen kostenlos und unverbindlich downloaden. Bei weiteren Fragen stehen unsere Betreuer gerne zur Verfügung.“

Lokaler Medienkontakt:

Franz Michael Zagler

Tel: 0676/637 84 96

E-Mail: fm.zagler@outlook.com