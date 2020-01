03.01.20 Der rote Planet Mars wandert in das Zeichen Schütze und entfacht damit unsere Begeisterung und Leidenschaft. Es gelingt uns jetzt mit Leichtigkeit, andere zu motivieren und mit unserem Enthusiasmus anzustecken. Wir reißen andere mit dem Feuer der Leidenschaft mit und überschreiten dabei leicht die Grenze zu Übermut und Leichtsinnigkeit. Bis Mitte Februar ist unser Interesse besonders groß, neue Erfahrungen zu sammeln und unseren Horizont zu erweitern. Generell handeln wir jetzt spontan, mit großer Überzeugung und stellen unsere Zivilcourage unter Beweis, indem wir uns für die Rechte anderer einsetzen. Erlauben Sie sich, spontaner, schlagfertiger und selbstbewusster aufzutreten und Ihre Meinung offen und ehrlich zum Ausdruck zu bringen. Die Kraft und Leidenschaft der Widder, Löwen und Schützen wird durch diesen feurigen Mars noch zusätzlich angefacht, wobei die Löwen derzeit besonders schnell aus der Haut fahren können, falls die Dinge nicht nach ihrem Kopf verlaufen. Bewahren Sie ruhig Blut, Sie haben schon ganz andere Dinge gemeistert! Dicht gefolgt von den Wassermännern, die ebenso mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg halten, aber durch Uranus nun leicht zu unüberlegten Meldungen oder Handlungen verleitet werden könnten, die ihnen später schaden könnten. Stecken Sie Ihre Energie stattdessen in die Liebe, dort haben Sie beste Chancen auf eine Eroberung.

Auch die Waagen profitieren von der Mars Energie, die sie antreibt, endlich in die Gänge zu kommen und ihren Worten auch Taten folgen zu lassen. Steinbock: Trauen Sie sich endlich und vertrauen Sie als Kopfmensch jetzt vor allem Ihrer Intuition, Sie liegen mit Ihrem Gespür genau richtig und Ihre Ideen werden schon bald von Erfolg gekrönt sein! Fische: Wachen Sie auf aus Ihrem Traumland und sehen Sie, was die Wirklichkeit Ihnen zu bieten hat! Ihre Pläne haben durchaus Hand und Fuß, verlangen aber jetzt den notwendigen irdischen Einsatz, um mit Energie und Leben gefüllt zu werden. Die Widder entdecken plötzlich ihre sanfte Seite und könnten tatsächlich das Business für ein Weilchen ruhen lassen. Die Stiere hingegen krempeln mit ihren Ideen alles um und erkennen dank Jupiter ihre wahren Chancen und Möglichkeiten. Die Zwillinge sind aktiv und unternehmungslustig, lassen sich aber durch Neptun leicht aus der Spur bringen. Die Krebse haben mit einem gewaltigen Paket an Disziplin, Verantwortung und Erwartungen anderer zu rechnen, auch in der Kommunikation gibt es kleine Stolpersteine. Streichelweich war gestern, zeigen Sie starke Nerven! Die Jungfrauen können gestärkt durch Jupiter endlich wieder an ihre Ideen glauben und nähern sich ihrem Ziel in Riesenschritten. Beziehungsstress erhitzt das Blut bei den Skorpionen, stecken Sie Ihre Energie lieber ins Business, da laufen die Geschäfte wie von alleine! Die Schützen werden von der Liebe verwöhnt und greifen nach den Sternen.

Die notwendige Energie für die Verwirklichung Ihrer Träume ist derzeit vorhanden, also machen Sie den ersten Schritt! Schaffen Sie sich neue Perspektiven und setzen Sie all Ihre Kraft für deren Verwirklichung ein! Das Glück gehört den Tüchtigen!