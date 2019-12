NEOS Bad Vöslau: Genug Unterstützungserklärungen, Kandidatur fix!

BAD VÖSLAU. Das NEOS-Team in Bad Vöslau hat eine weitere Hürde in Richtung Gemeinderatswahl 2020 genommen. Am 12. Dezember– und damit deutlich vor Fristende am 18. Dezember – haben wir weit mehr als die 74 notwendigen Unterstützungserklärungen abgegeben. „Damit haben wir nun die Formalitäten abgeschlossen und die Sicherheit, am 26. Jänner in Bad Vöslau als echte Alternative am Stimmzettel zu stehen. Wir freuen uns sehr, dass wir die erforderlichen Unterschriften durch den großen Zuspruch in der Gemeinde rasch sammeln konnten“, betont Spitzenkandidat Alexander Laimer. Nun gehe es mit der Arbeit auf inhaltlicher Ebene und mit dem Wahlkampf auf der Straße weiter. „Wir werden in den nächsten Wochen unterwegs sein und unser Programm vorstellen“, so Laimer. Interessierte seien weiterhin eingeladen, sich beim neuen NEOS-Team zu melden. „Nirgendwo sonst kann man sein direktes Lebensumfeld besser gestalten als in der Gemeindepolitik. Deshalb laden wir die Bürgerinnen und Bürger ein, ihre Ideen zu teilen und mit uns zu ins Gespräch zu kommen.“