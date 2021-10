Oeynhausner Laientheater

probt für das Stück: „Stirb schneller Liebling“

Eine Kriminalkomödie in 3 Akten von Hans Schimmel

Inhalt:

Kurt Kniesebeck liebt seine Fabrik, die Klopapier herstellt. Seiner Frau Paula ist das viel zu

minder, sie will in die High Society aufsteigen. Aber um das zu erreichen, müsste Kurt seine

Fabrik verkaufen. Da er nicht daran denkt, beschließt sie, eine Killerin zu engagieren, ohne

zu wissen, dass auch Kurt sich von einem Killer Hilfe erwartet. Nur dumm, dass beide Killer

ein Geheimnis haben ...... Nur um Kurt zu ärgern, stellt sie Agnes, ein fast blindes

Hausmädchen ein. Kurt seinerseits revanchiert sich und engagiert Giovanni, einen, nennen

wir es, geistig einfachen Haustechniker, der aber das Herz am rechten Fleck hat. Nebenbei

hat Kurt ein Verhältnis mit seiner Sekretärin Susanne, die sich ein Kind bohren lassen will,

während Luise, die einzige Freundin von Paula, sich vom Bootsverleiher trauen lässt, und

ihre Hochzeitsnacht in der Auslage eines Einrichtungshauses verbringt . Auch Caroline , die

Schwester von Kurt, macht ihm das Leben nicht leicht, da sie ihre Partner wechselt wie

andere die Unterwäsche. Einzig Johann, der Diener, ist der einzig ruhende Pol im Hause

Kniesebeck. Stellt sich die Frage, was hat ein Saibling mit einer Ananas zu tun, warum

stecken Kabel in einem Erdhaufen im Schlafzimmer und welches Thema sollte Kurt, wenn es

nach Susanne geht, vertiefen?

Sie wollen Antworten auf die Fragen, dann ..... schauen Sie sich das an !

Rollen und deren Darsteller

Kurt : Andreas Freisleben

Carlos : Mehmet Günes

Giovanni : Günther Sulzberger

Johann : Anton Kladler

Paula : Christa Stockerer

Caroline : Inge Rois

Luise : Angela Albrecht

Tamara : Regina Mayerhofer

Susanne : Christa Schmid

Agnes : Martina Günes

Spieltermine 2021

Samstag 30. Okt. 2021, 19.30 Uhr

Sonntag 31. Okt. 2021, 16.00 Uhr

Freitag 05. Nov. 2021, 19.30 Uhr

Samstag 06. Nov. 2021, 19.30 Uhr

Ort: im Georg Schütz-Saal in Oeynhausen, Leopold Klimesch Straße 24

Kartenvorverkauf:

Donnerstag 21. Okt. 16.00 bis 19.00 Uhr

Donnerstag 28. Okt. 16.00 bis 19.00 Uhr in Oeynhausen, im Georg Schütz-Saal,

sowie am Tag der Auftritte 1 Stunde vor Spielbeginn.

Preis Eintrittskarten: € 12,00 inkl. Platzreservierung

Tel. Kartenreservierung: Mehmet Günes 0699 190 288 81

Archiv: © Robert Rieger

Fotos: © Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger