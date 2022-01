Bezirk BADEN. Wenn eine Möwenfamilie zur Freude der Betrachter über den Badener Doblhoffteich tänzelt! ...

Möwen sind mittelgroße bis große Vögel, es gibt sie in etwa in 55 verschiedenen Arten. Sie besitzen relativ lange, spitze Flügel und einen kräftigen, schlanken Schnabel, wobei der Oberschnabel leicht nach unten gekrümmt ist. Die drei nach vorne gerichteten Zehen sind durch Schwimmhäute verbunden, eine vierte, sehr kurze Zehe zeigt nach hinten oder fehlt bei einigen Arten. Sie sind meist weiß-grau gefiedert, oft mit schwarzer Färbung am Kopf, am Rücken und auf den Flügeln. Die Geschlechter unterscheiden sich farblich nicht, die Männchen sind aber etwas größer als die Weibchen. Die Jungvögel sind bei vielen Möwenarten bräunlich gefärbt und brauchen je nach Art ca. zwei bis vier Jahre zur vollen Ausfärbung. Möwen können ca. 30 Jahre alt werden.

Die auch bei starkem Wind ausgezeichneten Segelflieger sind fast weltweit verbreitet, am artenreichsten in den gemäßigten und kalten Klimazonen beider Erdhalbkugeln. Die meisten Möwenarten leben an den Küsten. Einige Arten brüten jedoch ebenso im Binnenland, wo sich die hübschen Bodenbrüter gerne an Kleingewässern und Binnenseen niederlassen. Erfreulicherweise sieht man sie auch bei uns immer öfter an Seen und so manchen Teichanlagen, im Sommer wie im Winter.

Für Vogelfreunde und interessierte Beobachter ist es auf jeden Fall sehr amüsant, den ansonst -insbesonders im Flug- elegant und graziös wirkenden Möwen dabei zuzusehen, wie sie drollig tapsend über die Eisschicht des teilweise zugefrorenen Doblhoffteichs tänzeln.