Die Musiker von "Hoamatland" sorgen dafür, dass der Innviertler Landler nicht vergessen wird. Nun präsentieren die passionierten Musiker ihre erste CD mit 13 Innviertler Musikstücken.

INNVIERTEL. "Der Innviertler Landler gehört in die Stuben und Wirtshäuser– aber vor allem unter die Leute", sind sich die Musiker von "Hoamatland" einig. Die bodenständigen Burschen haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Innviertler Landler nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Nun wurde im Zuge eines LEADER-Projektes eine CD mit 13 Innviertler Musikstücken aufgenommen.

Am 19. August veranstalten die Jungs gemeinsam mit der Wengerboch Musi, der Dirndlarei und der Brunnerbräu Musi am Loryhof in Wippenham einen Volksmusikabend. Karten und Tische können unter 0664/80919486 reserviert werden.