Je nach Witterung und Temperatur könnten den Landwirten im Bezirk Braunau heuer kahlgefressene Wiesen drohen.

BEZIRK BRAUNAU (ebba). Laut Experten wird 2022 ein „Engerling-Superjahr“, also ein Hauptfraßjahr. Treffen wird die Käferplage auch Teile des Innviertels. Dies zeichnete sich bereits im Frühjahr letzten Jahres ab, als die Maikäferweibchen eifrig umher flogen, um ihre Eier im Grünland abzulegen. Dort steht jetzt die nächste Käfer- und Engerlinggeneration in den Startlöchern, um kräftig an den Wurzeln zu fressen. Die Folge: Das Gras stirbt ab.

Heu und Futter könnte knapp werden

Bis sich das Ei zum Käfer entwickelt, vergehen gut drei Jahre, weshalb Prognosen relativ treffsicher zu erstellen sind. Die Landwirte rechnen mit enormen Schäden, sorgen sich um die Heuernte und das Futter für die Tiere.

Bezirksbauernbundobmann Ferdinand Tiefnig hofft daher auf einen regnerischen Mai: „Dann können sich die Engerlinge nicht so entwickeln. In einem feuchten Jahr hat man weniger Probleme, weil die Engerlinge dann in der Erde ersaufen.“ In unterversorgten, gestressten Böden, denen von Haus aus Nährstoffe fehlen, fühlen sie sich hingegen besonders wohl.

Laut Tiefnig könnten im Bezirk Braunau grünflächenreiche Gemeinden wie Höhnhart, Saiga Hans, Geretsberg, Mining, St. Peter am Hart und Lochen am See besonders betroffen sein. Er warnt die Landwirte auch vor Unfällen: „Wenn der Boden Engerling-belastet ist und die Grasnarbe damit geschädigt, kann es passieren, dass der Traktor bei der Fahrt über einen Hang plötzlich wegrutscht.“

Bekämpfen lässt sich die Plage nur mit dem Setzen einer Pilzgerste. Dieser Pilz zerstört die Engerlinge im Boden. „Die Wiese muss umgebrochen und neu angesät werden. Mit einer Kreiselegge werden die Engerlinge im Boden zerstört.“ Im Bezirk Braunau gab es zuletzt vor zwei Jahren ein „Hauptfraßjahr“. Rhythmusbedingt sollte es heuer wieder extrem werden, befürchtet Tiefnig.