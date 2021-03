Obwohl die betroffenen Gemeinden zunehmend finanzielle Anreize schaffen, fehlt es am Interesse von Medizinern, als Kassenarzt anzufangen.

BEZIRK BRAUNAU (ebba). Für immer mehr Hausarztstellen findet sich kein Nachfolger mehr. Kurt Roitner, Bezirksärztesprecher und praktizierender Allgemeinmediziner in Braunau, hat schon vor vielen Jahren vor dem Ärztemangel gewarnt und forderte Maßnahmen. „Das Problem wurde damals jedoch nicht ernst genug genommen“, meint der Hausarzt.

Vier Hausärzte fehlen



In Braunau gibt es derzeit unbesetzte Hausarztstellen in Haselbach und in Laab. Laab wurde bereits zwölf Mal ausgeschrieben, Haselbach acht Mal. Auch in Mattighofen läuft die unermüdliche Suche nach einem Hausarzt. Die Stadtgemeinde gewährt hier eine Einmalförderung in Höhe von 10.000 Euro. Zusätzlich eine von den Investitionskosten abhängige Unterstützung in Höhe von maximal 11.890 Euro. In Altheim bemüht man sich aktuell um die Nachfolge von Christian Haller-Zajc, der seine Pension angetreten hat.

„Im ländlichen Raum des Bezirks, zum Beispiel in Ostermiething, Franking und Höhnhart, klappte es zuletzt mit den Nachbesetzungen. Der Hausarztmangel ist momentan ein überwiegend städtisches Problem, was auch daran liegt, dass in der Stadt die Voraussetzungen für eine Hausapotheke nicht gegeben sind“, erklärt Bezirksärztesprecher Roitner.

Pensionierungswelle droht



In OÖ gehen im nächsten Jahr 45 Ärzte in Pension. Damit die ärztliche Versorgung in Braunau nicht zusammenbricht, haben Roitner und weitere Ärzte in der Bezirkshauptstadt beschlossen, die wohlverdiente Pension – zum Wohle der Patienten – noch aufzuschieben. So auch Harald Schimana, dessen Stelle für eine Nachfolge bereits ausgeschrieben wurde – auch hier gab es keine Bewerbung.

Kurt Roitner ist Verfechter der „Lehrpraxis“ und des sogenannten „Mentoring-Programms“. Dabei arbeiten Ausbildungsärzte während ihrer Dienstzeit in einem Krankenhaus auch in einer niedergelassenen Ordination. „Es ist wichtig, dass die Ärzte einen Einblick in den Alltag in einer Ordination bekommen.“

Primärversorgungszentrum in Planung

Ein möglicher Lösungsansatz für den Ärztemangel in der Bezirkshauptstadt Braunau könnte das geplante Primärversorgungszentrum im neuen Raiffeisenbank-Dienstleistungszentrum sein. Der Baustart für das Projekt soll heuer noch erfolgen, die Fertigstellung im Jahr 2023. Hier könnten auf zwei Stockwerken mehrere praktische Ärzte im Verbund mit weiterem medizinischen Personal zusammenarbeiten. „Um das Projekt zu realisieren, braucht es mindestens drei Vollzeit-Ärzte“, weiß Roitner. Interessierte Mediziner können sich bei Josef Knauseder, Direktor der Raiffeisenbank Region Braunau, melden.

Altheim wirbt visuell um Hausarzt

In Altheim ist Gemeindearzt Christian Haller-Zajc in Pension gegangen. Seit September 2019 wurde die Vertragsarztstelle immer wieder ausgeschrieben. Da sich kein Nachfolger gefunden hat, entschied man sich im Herbst 2020 für einen neuen kreativen Weg. Die Stadt präsentiert sich nun in einem Video als attraktiven Arbeitsort für Allgemeinmediziner. „Wir haben für dieses Video mit der Webdots GmbH zusammengearbeitet und vermarkten es über Social Media und YouTube“, erklärt Vizebürgermeister Thomas Gut.

Darüber hinaus leistet die Stadtgemeinde eine finanzielle Unterstützung in Form eines 50 Prozent-Zuschusses für Miet- und Betriebskosten für zwei Jahre und eines Investitionszuschusses für die Anschaffung von Geräten. Außerdem hilft die Gemeinde bei der Suche nach geeigneten Ordinationsräumen. „Die Praxis von Doktor Haller-Zajc im ersten Stock war nicht barrierefrei, aber wir hätten schon einige mögliche Objekte mit ausreichend Parkplätzen“, verrät Gut. „Viele Mediziner sagen, sie könnten es sich schon vorstellen in Altheim – jedoch nur mit Hausapotheke. Und diese Voraussetzungen erfüllen wir leider nicht, denn wir haben eine Apotheke in der Nähe. Ich denke, man wird weiter oben eine politische Lösung für den Hausarztmangel finden müssen.“



ZUR SACHE:

Das Werbevideo für einen neuen Hausarzt in Altheim finden Sie auf der Homepage der Stadtgemeinde: altheim.ooe.gv.at

Primärversorgungszentrum in Braunau: Interessierte Mediziner können sich bei Josef Knauseder, Direktor der Raiffeisenbank Region Braunau, melden: Tel. 07722/82228-30434 oder Mail an: josef.knauseder@rb-regionbraunau.at

Aktuelle Ausschreibungen von Kassenarztstellen werden laufend auf der Homepage der Ärztekammer Oberösterreich veröffentlicht: aekooe.at/ausschreibungen