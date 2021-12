Primar Jürgen Barth tourt demnächst mit „Faktencheck“-Infoveranstaltungen und einem mobilen Impfteam durch den Bezirk Braunau.

BEZIRK BRAUNAU (ebba). Im Hinblick auf die bevorstehende Impfpflicht im Februar 2022 startet im Bezirk Braunau nun eine Informationskampagne unter dem Titel „Stop Fake News! Faktencheck zur Corona-Schutzimpfung“. Schon ab Ende Dezember wird es Informationsveranstaltungen in den Gemeinden geben. Die ersten finden am 28. Dezember in der Mehrzweckhalle in Geretsberg und am 30. Dezember 2021 in der Turnhalle der Volksschule Höhnhart statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Es gilt die FFP2-Maskenpflicht.

Bei diesen Veranstaltungen steht Primar Jürgen Barth vom Krankenhaus Braunau persönlich für Fragen und Antworten zur Verfügung. „Die Bürger können hier ihre Fragen an einen Experten stellen, anstatt sich auf einschlägigen Internetplattformen zu „informieren“. Wir wollen Fake News gezielt bekämpfen!“, betont Bezirkshauptmann Gerald Kronberger.

Unterstützung beim Impfen

Gemeinden können bei Bedarf das mobile Impfteam des Krankenhauses Braunau unter Primar Barth zur Unterstützung anfordern. Darüber hinaus wird voraussichtlich am 20. Jänner eine weitere Impfstraße in Geretsberg eröffnen.

Mit Jahresbeginn sollen auch endlich wieder OP-Termine im Krankenhaus Braunau durchgeführt werden können. „So wie es derzeit aussieht, können wir im Jänner damit beginnen, den großen Berg an verschobenen Operationen abzuarbeiten“, verrät Primar Barth.

Impfquote ist gestiegen

Durch die zuletzt durchgeführte Oö. Impfaktionswoche mit vielen zusätzlichen Impfangeboten in den Gemeinden konnte die Impfquote im Bezirk Braunau gesteigert werden. Sie liegt aktuell bei 59,3 % (Stand: 19. Dezember). Konkret wurden im Bezirk Braunau im Zeitraum von 13. bis 19. Dezember insgesamt 7.224 Impfdosen verabreicht: 887 Erstimpfungen, 1.510 Zweitimpfungen und 4.827 Drittimpfungen.

