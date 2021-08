Anja Schustereder und Sarah Schwaiger (beide Abteilung Elektronik und Technische Informatik mit Schwerpunkt Communications) haben mit ihrer Diplomarbeit „Care Assistant“ erfolgreich am Medizintechnik-Preis der FH OÖ teilgenommen und den hervorragenden zweiten Platz erreicht. Belohnt wurden die beiden Absolventinnen der HTL Braunau dafür mit 500 Euro Preisgeld.



Der Care Assistant ist ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Firma Commend International, Salzburg entstand. Anja Schustereder und Sarah Schwaiger (beide 5BHELS 2021) widmeten sich dabei der Erleichterung des Alltags von Pflegekräften in Senioren- oder Pflegeheimen. Die beiden Maturantinnen der HTL Braunau haben eine Sprechstelle entworfen, die es Pflegekräften ermöglicht, vor dem Betreten eines Patient*innenzimmers, wichtige Informationen über die zu pflegende Person in Erfahrung zu bringen. Auf einen Blick sind verordnete Medikamente, Therapiestunden, Hauptbetreuer*in oder Krankheitsverläufe ersichtlich. Sensible Patient*innendaten sind dabei nur nach Eingabe eines Pin-Codes abrufbar. Besucher*innen oder hausfremde Personen können ebenfalls die Sprechstelle nutzen, bekommen aber maximal den Patient*innennamen, die Uhrzeit, das Datum und eventuell einen wichtigen Hinweis zum/r Patient*in angezeigt, zum Beispiel „Patient*in ist taubstumm“.

Besonders profitieren werden dabei Pflegekräfte, die in der entsprechenden Einrichtung noch nicht lange ihren Dienst versehen. Die beiden Projektantinnen dachten hierbei z. B. an Zivildienende oder Fachkräfte, die in fremden Abteilungen einspringen müssen. In der Regel werden derzeit viele Fakten über Patientinnen und Patienten von den pflegenden Personen auswendig gewusst, um entsprechend gut auf die zu pflegende Person eingehen zu können. Dafür wird wertvolle Zeit im Vorfeld benötigt, die nicht direkt mit dem Patienten oder der Patientin verbracht werden kann. Damit sich Pflegekräfte wieder mehr auf ihre Kernkompetenz, den Umgang mit Patient*innen, konzentrieren können, wurde der „Care Assistant“ entwickelt.

„Wir haben während des gesamten letzten Schuljahres sehr viel Energie und Zeit in die Erarbeitung unseres Projektes gesteckt. Besonders schön war dabei, dass die Zusammenarbeit mit Commend International wunderbar funktioniert hat. Wir konnten uns immer auf Hilfe bei Problemen in der Programmierung oder Umsetzung der graphischen Ausgabe verlassen“, zeigt sich Sarah Schwaiger, die für die Datenanalyse und die Datenbankenverwaltung zuständig war, froh.

„Durch die zusätzliche Implementierung eines SOS-Buttons in die Sprechstelle können wir sicherstellen, dass in einem Notfall sehr rasch geholfen werden kann. Betätigt werden kann das SOS-Signal dabei von allen Personen und es wird eine Sprechverbindung zur Zentrale oder einem Betreuer hergestellt, wodurch sofort die nächsten Schritte gesetzt werden können“, erzählt Anja Schustereder, die für die Anzeige auf der Sprechstelle und die Webseite für die Datenverwaltung verantwortlich war.

„Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Schülerinnen und mit der Firma Commend International hat sehr gut geklappt. Ich freue mich besonders, dass das Projektteam durch den zweiten Platz beim Medizintechnik-Preis auch externe Anerkennung bekommen hat“, meint Kurt Kreilinger, der das Projekt während des letzten Schuljahres betreut hat.