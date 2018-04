Klostergarten Maria Schmolln öffnet wieder seine Tore

27.04.2018, 16:04 Uhr

Der Klostergarten ist bereits mehr als 150 Jahre alt, früher haben ihn die in Maria Schmolln lebenden Franziskaner erhalten. Seit den 70er Jahren lag der Garten brach - bis 2004 der Verein zur Erhaltung und Förderung des Klostergartens gegründet wurde. Seit nunmehr 14 Jahren wird sukzessive daran gearbeitet, den Garten zu einem kleinen Juwel, einem Ort der Entspannung und Begegnung umzugestalten.Für Selbstentdecker ist der Einritt täglich von 9:00 bis 19:00 Uhr frei. Man kann sich auf Erkundungstour durch den Kräuter-, Gemüse-, Beeren- und Naschgarten begeben, bei der Dankstelle verweilen oder im Meditationsgarten abschalten. Für Wanderer auf dem Marienwanderweg ist vielleicht das extra angelegte Beet mit Marienpflanzen von Interesse.Führungen können nach Anmeldung unter der Telefonnummer 0676/7720811 für Gruppen ab zehn Personen gebucht werden. Die Kräuterpädagoginnen freuen sich, ihr Wissen weiterzugeben.Das Angebot Im Verkaufspavillon ist vielfältig und es gibt sicher für jeden etwas zu entdecken, schmöker, staunen ... und natürlich kleine Mitbringsel.Der Shop ist samstags von 13:00 bis 16:00 Uhr und sonntags von 9:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.Wer sich das Jawort unter freiem Himmel geben möchte und diesen besonderen Moment in der Natur genießen will, ist seit 2017 im Klostergarten Maria Schmolln genau richtig. Der Verein stellt für das Fest das Ambiente zur Verfügung und das Brautpaar wählt seinen gastronomischen Partner selbst und gestaltet den schönsten Tag im Leben nach seinem Geschmack. Für die Hochzeitsbilder kann man sich kein schöneres Studio wünschen.