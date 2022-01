Der Gemeinderat trat im August 2021 aufgrund von Missständen geschlossen zurück. Die Neuwahl findet kommenden Sonntag, am 30. Jänner 2022 statt.

AU/LEITHABERGE. Nachdem es in der Kommunalpolitik bereits vor einiger Zeit zu Unstimmigkeiten gekommen war und der Leidensdruck bei der Bevölkerung immer größer wurde, trat der Gemeinderat in Au im August geschlossen zurück. Nun steht am 30. Jänner 2022 die Neuwahl an.

Probleme im Gemeinderat

In einem Schreiben informierten die Gemeinderäte die 951 Bewohner über ihren Rücktritt, denn "die Zustände in Au sind untragbar geworden. Wir haben die Missstände aufgezeigt und versucht, diese zu beheben. Aber wir mussten feststellen, dass sich unter diesem Bürgermeister nichts ändern kann und wird." Relevante Informationen seien vorenthalten und Falschinformationen seien verbreitet worden. Termine und Vereinbarungen seien nicht eingehalten und Gemeinderatsbeschlüsse nicht vollzogen worden. Au habe kein barrierefreies Gemeindeamt. Das Freibad und das Feuerwehrhaus seien baufällig. Die Missstände stauten sich so lange auf, bis der Gemeinderat zurücktrat, um durch Neuwahlen wieder aktiv für Au arbeiten zu können.

Aufstellung bei der Wahl

Bei der kommenden Gemeinderatswahl treten vier Listen an: Das "Zukunftsbündnis Mihaly" (48,27% GRW 2020) tritt mit 16 Kandidaten an. Der derzeitige Bürgermeister Herbert Mihaly war leider nicht für ein Statement erreichbar.

Das "Team der Volkspartei Au am Leithaberge" geht mit 30 Kandidaten in die Wahl (39,20% GRW2020). Reka Fekete meint: "Wir wollen einfach für Au arbeiten und die Anliegen endlich erledigen. Die Kaufverträge für die Gemeindegrundstücke und die Erweiterung der Kindergartenplätze haben oberste Priorität."

"Au bewegt uns" (7,33% GRW2020) tritt diesmal mit acht Kandidaten an. Rudolf Wiesinger betont: "Wir wollen Teamarbeit schaffen. Wir brauchen wieder mehr Transparenz und wirtschaftliches Denken."

Mit dabei ist auch die neu gegründete "Aurer Bürgerliste" mit neun Kandidaten. "Wir treten mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft für Au an. Das Hauptziel ist eine gute Zusammenarbeit", so Andrea Weinkum.

Die Spitzenkandidaten

Zukunftsbündnis Mihaly (ZUM)

Herbert Mihaly, Beruf: Bürgermeister, Geburtsjahr: 1966

Team der Volkspartei Au am Leithaberge (ÖVP)

Reka Fekete, Beruf: Lehrerin, Geburtsjahr: 1988

AU bewegt uns

Rudolf Wiesinger, Beruf: Nachrichtentechniker, Geburtsjahr: 1960

Aurer Bürgerliste (ABL)

Andrea Weinkum, Beruf: Selbstständig, Geburtsjahr: 1980

Infos zur Wahl

Die Gemeinderatswahl findet am Sonntag, 30. Jänner 2022 statt. Das Wahllokal Gemeindeamt Au, Hauptplatz 10 hat von 7 Uhr 30 bis 14 Uhr 30 geöffnet.