Nur noch wenige Tage, dann hat die Stadt Kapfenberg ein neues Restaurant: das "Santorini" eröffnet am 7. Juli am Hauptplatz.



KAPFENBERG. Der Kapfenberger Bürgermeister Fritz Kratzer und Stadtrat Matthäus Bachernegg besuchten vor wenigen Tagen das Griechische Restaurant „Santorini“, welches am 7. Juli am Hauptplatz in Kapfenberg neu eröffnet werden soll. Mit diesem Restaurant wollen die griechischen Inhaber verstärkt südländische Spezialitäten und dementsprechenden Flair in die Kapfenberger Innenstadt bringen. Zu finden ist das Restaurant "Santorini" ab 7. Juli in der Grazer Straße 4.

Das könnte dich auch interessieren:



"6 in the city" geht in die elfte Runde