Hamburger Fischmarkt in Bruck

Vom 18. bis 20. September sorgen die besten Marktschreier des Hamburger Fischmarktes am Brucker Hauptplatz mit originellen Marktfahrzeugen und der unnachahmlichen Art, Ware feil zu bieten, für nordländische Atmosphäre und viel Spaß und Unterhaltung.Rund zwei Millionen Besucher zählt der „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ jährlich und auch am Brucker Hauptplatz werden „Käse-Heiko“ mit allerfeinsten Käsespezialitäten, „Nudel-Kiri“ der Pastakenner, „Hamburger Schokogigant“ mit süßen Leckereien, „Blumen- Jakpeters“ der Blumenspezialist, „Bananen-Fred“ Marktschreier seit 1953 in dritter Generation, „Käthe-Kabeljau“ mit Fischspezialitäten und viele mehr für traditionelle Fischmarktstimmung sorgen.

Neben jeder Menge Köstlichkeiten für die Verkostung vor Ort und vielen tolle Aktionen bietet der Fischmarkt aber auch ein wahres Prachtangebot an Gewürzen, Neuheiten aller Art, an Tischwäsche, Spielzeug, Pflegeprodukte und vielem mehr.

Begleitet wird der Fischmarkt von einem vielseitigen Rahmenprogramm:Am Freitag, den 18. September um 17 Uhr, werden nach der offiziellen Eröffnung des Marktes die „Mugl‘s und Alexandra Lexer“ am Hauptplatz bis 21 Uhr für Stimmung sorgen. Am Samstag geben die „Gianesins“ von 17 bis 20 Uhr ein Konzert und sonntags laden die der Trachtenkapelle Oberaich und des Blasorchester der Stadt Bruck an der Mur ab 10 Uhr zum musikalischen Frühschoppen unter dem Motto: „Bruck grüßt Hamburg“.

Daneben laden auch die Marktschreier die Gäste zum Mitmachen ein. Beim „Nachwuchs- Marktschreien“ immer ab 16 Uhr können die Besucher ihr Glück versuchen - jedem, der sich traut, wird danach mit einer Fischmarkt-Tüte gedankt.

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag: 9 bis 21 Uhr, Sonntag: 10 bis 18 Uhr