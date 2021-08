Am Mittwochnachmittag geriet in Mariazell ein 43-jähriger Wiener im Bereich der „Sauwand“ in eine alpine Notlage. Einsatzkräfte retteten den Mann unversehrt.

Der Wiener kam beim Abstieg von der „Sauwand“ auf einen alten, teilweise schwer erkennbaren Jägersteig. In Folge geriet er und seine Begleitung gegen 17 Uhr in steiles, felsdurchsetztes alpines Gelände. Einsatzkräfte der Bergrettung Mariazell sowie der Alpinpolizei lokalisierten die zwei in Not geratenen Personen und brachten sie gesichert ins Tal.