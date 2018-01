Semesterferienaktion 2018 der Stadt Kapfenberg

Die beliebte Semesterferienaktion der Stadtgemeinde Kapfenberg garantiert auch heuer wieder allen Kapfenberger Kindern und Jugendlichen spannende und unvergessliche Ferien!Dafür sorgt ein buntes aber vor allem sportliches Freizeitprogramm zusammengestellt von der Abteilung Schule, Jugend und Kultur.Sportlich aktiv sein können die jungen Menschen beim Schi- oder Snowboardkurs in Turnau, beim Eislaufen in der Eishalle, beim Schwimmen im Hallenbad, bei den Tenniskursen in der Tennishalle Kapfenberg, beim Klettern in der Alpinschule Nolimit, bei Fitness & Fußball in der NMS Kapfenberg Stadt oder bei den beliebten Tanzworkshops von Judith-Elisa Kaufmann. Da ist sicherlich für jeden etwas dabei! 

Informationen:Stadtgemeinde KapfenbergAbteilung Schule, Jugend und KulturSchinitzgasse 28605 KapfenbergTel.: 03862/22501-1601Mail: eveline.schagawetz@kapfenberg.gv.atDie Stadtgemeinde Kapfenberg stellt die Kinder- und Jugendveranstaltungsanmeldung für alle Ferienaktionen ab 2018 auf das Onlinebuchungsportal Venuzle bereit.So findet man den Link:Auf der Homepage der Stadtgemeinde Kapfenberg www.kapfenberg.gv.at – auf der Startseite > Freizeit > Kinder und Jugend > Kinder- und Jugendveranstaltungen finden Sie den Link Venuzle https://partner.venuzle.at/kapfenberg-kurse/course... Bitte diesen Link öffnen und gewünschten Kurs anklicken!