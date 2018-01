Werde die ECE SHOPPING QUEEN 2018!

31.01.2018, 05:00 Uhr

Shoppen was das Herz begehrt: Das ece Kapfenberg und die WOCHE suchen die „ece Shopping Queen 2018“. Foto hochladen, möglichst viele "Gefällt-mir" sammeln und mit etwas Glück beim ece Frühlingsfest am 17. März 2018 an der Wahl zur ece Shopping Queen teilnehmen!

Du bekommst € 300 ece Einkaufsgutscheine

Du hast 3 Stunden Zeit

Gemeinsam mit deiner Shoppingbegleitung findest du im ece Kapfenberg das perfekte Outfit zu einem vorgegebenen Thema.





Jahresmitgliedschaft im Fitnesscenter cleverfit

So wirst du die ece Shopping Queen 2018:

Alle TeilnehmerInnen dürfen die geshoppten Outfits behalten. Der Siegerin (oder dem Sieger) winkt im Finale zusätzlich eineim ece Kapfenberg. Für die 2. und 3. Platzierten gibt es je ein Essen für 2 Personen im neu eröffnetem Vegiezz, der erfolgreichsten veganen Restaurantkette in Österreich. Registriere dich auf www.meinbezirk.at und lade bisein Foto von dirin diesem Beitrag unten hoch. Beschreibe bitte kurz wer dich begleiten wird und warum genau du die ece Shopping Queen 2018 werden solltest.

Jetzt für die ece Shopping Queen bewerben:



Auf meinbezirk.at registrieren

Foto machen und unter diesem Beitrag hochladen

Beschreibe kurz warum genau du ece Shopping Queen werden solltest und

wer dich begleiten wird



Mobilisiere deine Freunde hier für dich abzustimmen und sammle möglichst viele "Gefällt-mir"



Jenemit denauf meinbezirk.at nehmen an der Wahl zur ece Shopping Queen am 17. März 2018 im ece Kapfenberg teil. Teile dein Foto gerne auch auf Facebook und lade deine Freunde dazu ein, hier für dich abzustimmen. Abgestimmt werden kann bisnur in diesem Beitrag!