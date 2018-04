13. Pogierer narrisch guat

30.04.2018, 19:41 Uhr

Unter Mitwirkung des, Herran der Zieharmonika und den Damen des Stammtisches mit Kindern und Enkelkindern mit ihrem kunterbunten Programm konnten wieder zahlreiche Gäste einige Stunden unterhalten werden.Für Groß und Klein war wohl für alle was dabei. Das Publikum war spitze und trug zu der ausgezeichneten Stimmung mit bei. Danke schön!Danke auch an unsere Freunde und Gönner für ihre Unterstützung und an alle die zu dem guten Gelingen dieses Festes beigetragen haben (Küche, Service etc.)