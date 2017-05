"Bücherhelden. Lesen mehr als Worte"

12.05.2017, 11:04 Uhr

So nennt sich die Kampagne zur Sprach- und Leseförderung des Landes Steiermark, die das Lesen und vor allem Vorlesen in den Mittelpunkt rückt.

Dies geschieht zum einen in den „Lies was-Wochen Steiermark“, die von 15. Mai bis 30. Juni viele Veranstaltungen in die steirischen Bibliotheken bringt. Die zweite große Aktion ist der „1. Steirischer Vorlesetag“ am Samstag, dem 1. Juli.Im Rahmen der Leseoffensive von Landesrätin Ursula Lackner sind alle Bibliotheken eingeladen sich daran zu beteiligen. Die Stadtbibliothek Kapfenberg sowie die Stadtbücherei Bruck an der Mur beteiligt sich mit zwei Lesungen für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren.

Am Freitag, dem 19. Mai liest Eleni Livanios aus ihren Büchern „Flora Flitzebesen“ und am 9. Juni liest Karin Ammerer aus „Till Eulenspiegel“, immer um 14 Uhr in der Stadtbibliothek in Kapfenberg und um 16 Uhr in der Stadtbücherei in Bruck (im ehem. Gemeindeamt Oberaich im 2. Stock). Jeweils bei freiem Eintritt!Das Thema des „1. Steirischen Vorlesetages“ am Samstag, dem 1. Juli lautet in Kapfenberg „Schmökern und Vorlesen“, wo Eltern mit ihren Kindern eingeladen sind von 10 bis 12 Uhr die Bibliothek zu besuchen. Es wird vorgelesen und gebastelt.In Bruck gibt es von 9 bis 11 Uhr „Lesezeit für Kinder – Auszeit für Eltern“, auch hier wird vorgelesen, gebastelt und gespielt.