Ein Festival für alle Kletterfreaks

Am 1. und 2. Juli findet in der Kletterakademie Mitterdorf das erste "Climb & Jump Festival 2017" statt.

"Free Solo" zu klettern, also ohne Seil und ohne Sicherung in einer Wand zu hängen, ist eine der größten Herausforderungen, die es für Kletterer gibt – egal ob im Sportklettern oder im alpinen Bereich. Beim "Climb & Jump Festival 2017" kann sich jeder Kletterer im "Free Solo" versuchen, egal ob Anfänger, Könner oder Profi. Ermöglicht wird dies durch ein 15 mal 15 Meter großes und drei Meter hohes Luftkissen, in das sich der Kletterer fallen lassen kann, wenn er den Griff nicht mehr halten kann."Das Kletterfestival ist als Outdoor-Veranstaltung konzipiert. Unser Außenbereich ermöglicht den Kletterathleten ein Klettern ohne Seil bis in eine Höhe von 18 Meter", erklärt Ralph Jurak, der gemeinsam mit seinem Bruder René Jurak die größte Kletterhalle Österreichs leitet.

Riegler-Brothers kommen

Erstmals in Österreich

Das Festival beginnt am Samstag, 1. Juli, ab 9 Uhr mit einer Qualifikationsrunde in den Kategorien Hobby und Profi. Um 12.30 Uhr wird das Festival offiziell von Landesrat Anton Lang eröffnet, bei dieser Gelegenheit wird auch der neue "Kristallturm" im Außenbereich eröffnet. Am Nachmittag gibt es eine weitere Qualifikationsrunde.Das Abendprogramm beginnt um 19 Uhr mit einem Multivisionsvortrag der Südtiroler Alpinisten Florian und Martin Riegler. Sie zählen mittlerweile zu den besten Alpinisten der Welt. Der Abend klingt mit einer "Climbing Party" auf dem Areal der Kletterakademie aus.Am Sonntag, 2. Juli, beginnen ab 10 Uhr die Finalbewerbe, ab 13 Uhr gibt es ein Free-Solo-Klettern für alle, die es immer schon probieren wollten.Michael Maili ist als Mitorganisator für den sportlichen Bereich zuständig: "Dieser überdimensionale Airpack wurde in Österreich noch nie aufgebaut. Ein ähnliches Klettergefühl ohne Seil und ohne Sicherung kennt man bislang nur, wenn man über Wasser z.B. überm Meer oder über einem See klettert. Trotz des riesigen Luftpolsters ist es trotzdem immer noch ein ungeheurer Nervenkitzel in zehn oder zwölf Metern Höhe, sich ohne Sicherung zu bewegen." Anmeldungen sind übrigens ab sofort direkt in der Kletterakademie Mitterdorf möglich; es gibt ein begrenztes Teilnehmerfeld.Beim Festival wird auch der Kristallturm im Außenbereich der Kletterhalle eröffnet. "Dabei handelt es sich um einen 16 Meter hohen Hochseilgarten aus Stahl und Holz. Mit diesem überdimensionalen Kletterturm wollen wir eine neue Zielgruppe abseits der Sportkletterer ansprechen", erklärt Ralph Jurak.